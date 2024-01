Xavi po sezóne skončí v FC Barcelona: Je to hrozné pre duševné zdravie

Barcelona 28. januára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona pokorili takmer tridsaťročný negatívny rekord v histórii klubu. "Blaugranas" v sobotňajšom zápase 22. kola španielskej La Ligy na domácom ihrisku "vybuchli" proti Villarrealu, ktorému podľahli 3:5 a inkasovali aspoň päť gólov na domácej pôde prvýkrát od augusta 1994. Po vysokej prehre so "žltou ponorkou" oznámil tréner Xavi Hernandez, že po sezóne skončí na lavičke Kataláncov. Možnosť viesť tento klub označil za krutú a nepríjemnú skúsenosť, ktorá vplýva na duševné zdravie.



Úradujúci španielski šampióni prežívajú náročné obdobie a ich kolísavú formu sprevádzajú čoraz častejšie zakopnutia. V porovnaní s majstrovskou sezónou sa z herného prejavu "blaugranas" vytratila ľahkosť, s ktorou dokázali bez výraznejších komplikácií ovládnuť predošlý ročník La Ligy. Dokumentuje to aj množstvo duelov, v ktorých Barcelončania museli otáčať nepriaznivý stav a inak tomu nebolo ani v sobotu proti Villarrealu.



Xavi vyjadril nádej, že jeho rozhodnutie zníži stres, ktorý tím prežíva. "K 30. júnu odídem z klubu, je to rozhodnutie, ktoré som prijal s prezidentom aj so zamestnancami. Byť trénerom Barcelony je kruté, nepríjemné, máte pocit, že ľudia k vám nemajú rešpekt. Je to hrozné čo sa týka duševného zdravia, vašej morálky, až si myslíte, že nemá zmysel pokračovať," uviedol Xavi krátko po stretnutí. Štyridsaťštyriročný kormidelník priznal, že ak by jeho mužstvo Villarreal zdolalo, zatiaľ by svoj koniec neoznámil. Zároveň však dodal, že rozhodnutie odísť z klubu, v ktorom strávil viac ako dve desaťročia hráčskej kariéry, učinil už pred istým časom: "Bol som riešením pred dvoma rokmi a tromi mesiacmi, keď som sa stal trénerom. Teraz myslím srdcom a na klub, pre ktorý chcem to najlepšie, a preto v júni končím."



"Blaugranas" prehrávali po góloch Gerarda Morena a Iliasa Akhomacha v 54. minúte 0:2. Favorit stretnutia však po hodine hry zaradil na vyšší prevodový stupeň a v priebehu jedenástich minút otočil stav vo svoj prospech, keď sa postupne presadili Ilkay Gündogan, Pedri a vlastný gól si strelil Eric Bailly. Mimoriadnu zápletku duelu dodal v 84. minúte presný zásah Goncala Guedesa, ktorý vyrovnal na 3:3. Katalánci chceli v nadstavenom čase strhnúť víťazstvo na svoju stranu a na chvíľu sa radovali z nariadeného pokutového kopu v ich prospech. Strieľaný center Gündogana zasiahol do ruky brániaceho Santiho Comesanu a hlavný rozhodca Jose Luis Munuera Montero ukázal na biely bod. Do hry však vstúpil VAR, ktorý preukázal, že Comesana neurobil rukou žiadny pohyb smerom k lopte, tá ho iba nastrelila do lakťa a po vzhliadnutí videa arbiter penaltu odvolal. V deviatej minúte nadstavenia chceli byť domáci až príliš konštruktívni pri rozohrávke, keď najskôr nedorozumenie predviedol 17-ročný Pau Cubarsi s brankárom Iňakim Peňom. Následne nepresne prihral Ronald Araujo, čo využil dôrazný Sörloth - 4:3. V záverečných sekundách ešte pridal poistku po rýchlom brejku Jose Luis Morales.



Päťgólovú nádielku inkasovali Katalánci naposledy na svojom štadióne v španielskom Superpohári v auguste 1994, keď podľahli Realu Zaragoza (4:5). Posledná prehra s viac ako piatimi inkasovanými gólmi sa datuje na august 2020, keď Barcelonu na lisabonskom Estadio da Luz deklasoval vo štvrťfinále Ligy majstrov Bayern Mníchov (2:8). V rámci histórie La Ligy prepísal Villarreal ešte bradatejší rekord, keďže piatimi presnými zásahmi do siete Barcelony sa stal prvým tímom od januára 1963, ktorému sa to podarilo na ihrisku Barcy. Po prehre so 14. tímom najvyššej španielskej súťaže sa ešte pred Xaviho oznámením rezignácie vyjadrili jeho zverenci, že kolaps tímu nie je vina kouča. "V realizačný tím máme plnú dôveru, je to chyba hráčov," povedal pre DAZN stredopoliar Frenkie de Jong. Ešte kritickejší bol pravý obranca Joao Cancelo, ktorý prevzal zodpovednosť aj na seba: "Môj výkon bol katastrofálny. Zajtra dám do tréningu všetko, aby som bol v stredu čo najlepší. Máme skvelý tím a tréner za to nemôže. Či je boj o titul stratený? Matematicky nie, ale bude to veľmi náročné."



Barcelone patrí v tabuľke 3. miesto. Na druhú Gironu stráca osem bodov a na vedúci Real Madrid rovných desať.