Xavi po vypadnutí Barcelony z LM: Stále môžeme mať skvelú sezónu

Barcelona 28. októbra (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Xavi si myslí, že jeho tím môže mať napriek predčasnému vypadnutiu z Ligy majstrov vydarenú sezónu. Svojich zverencov preto vyzval, aby správne zareagovali už v sobotnom ligovom dueli na ihrisku Valencie.



"Teraz je čas obrátiť list a vo Valencii to bude jeden z momentov, ako na to správne reagovať. Zostávam pozitívny. Bola to rana, ale stále môžeme mať skvelú sezónu. V hre je ešte veľa titulov," citovala Xaviho agentúra DPA. "Zhodnotili sme, čo nám v Lige majstrov chýbalo, ale aj to, že sme to mali vo svojich rukách."



Barcelona si nezahrá vo vyraďovacej fáze Ligy majstrov druhý rok za sebou. Definitívne sa o tom rozhodlo v stredu - Katalánci prehrali doma s Bayernom 0:3, o ich osude však rozhodlo už predtým víťazstvo Interu Miláno nad Plzňou. Barcelona doplatila na zisk jediného bodu v súbojoch s Interom a čaká ju už iba play off o osemfinále Európskej ligy.



Xavi v piatok vyhlásil, že situáciu analyzujú na pravidelnej báze aj s prezidentom klubu Joanom Laportom. "Bavíme sa stále, prakticky o každom zápase. Zhodli sme sa, že sú veci, ktoré nezávisia od nás, a my musíme zlepšiť veci, ktoré od nás závisia. Myslím si, že v Mníchove sme videli dobrú Barcu, rovnako proti Villarrealu, Athleticu Bilbao, Realu Sociedad, či Seville. Myslím si, že to bolo vidieť. Verím, že sme na dobrej ceste a nemôžeme z nej zísť. A ak sa na nej nezlepšíme, príde iný tréner," uviedol Xavi, ktorého tím je v tabuľke La Ligy na druhej priečke o tri body za obhajcom Realom Madrid.