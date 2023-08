Xavi potvrdil, že Dembele mieri do Paríža Saint Germain

Barcelona 2. augusta (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona potvrdil, že Ousmane Dembele je pripravený opustiť španielsky tím. Xavi Hernandez uviedol, že francúzsky útočník dostal ponuku od Paríža Saint Germain.



Barcelona zakončila svoje predsezónne turné po Severnej Amerike triumfom 1:0 nad AC Miláno v Las Vegas, 26-ročný Dembele zostal iba na lavičke náhradníkov.. Xavi po zápase pre španielsku televíziu povedal, že francúzsky reprezentant nehral preto, lebo vedeniu klubu oznámil, že chce odísť: "Vyjadrím sa veľmi jasne. Požiadal nás, že chce odísť. Bol veľmi priamy, priznal, že má ponuku z Paríža. Je to jeho osobné rozhodnutie. Mňa to bolí, pretože si myslím, že sme sa tu oňho veľmi starali, aby bol šťastný a spokojný. Ale povedal, že má túto ponuku a rozhodol sa odísť. Preto dnes nehral."



Dembele prišiel do Barcelony v roku 2017, ešte jeden rok mu chýba do vypršania zmluvy.