Xavi požiadal de Jonga, aby súhlasil so znížením platu

Barcelona 25. júla (TASR) - Holandský stredopoliar Frenkie de Jong by mal súhlasiť so znížením platu o 50 percent, aby mohol zostať v FC Barcelona. Podľa informácií denníka AS ho o to požiadal tréner Xavi.



Xavi vysvetlil hráčovi ťažkú situáciu v klube: "Ak chce hráč zostať v tíme, bude musieť súhlasiť so znížením platu o polovicu." Tréner tiež poznamenal, že hráča vníma ako súčasť projektu, v ktorom chce pokračovať. Denník uviedol, že hráč a tréner odchádzali zo stretnutia spokojní, a že De Jong má súcit s ekonomickými problémami klubu.



Ak stredopoliar nebude súhlasiť, bude musieť klub pre platový strop opustiť. O Holanďana sa dlhodobo zaujíma Manchester United, túži po ňom najmä tréner anglického tímu Erik ten Hag.