Xavi vyzdvihol prínos Lewandowského: Neuveriteľná posila

Dallas 26. júla (TASR) - Kanonier Robert Lewandowski je pre futbalistov FC Barcelona "neuveriteľná posila". Vyhlásil to kouč katalánskeho klubu Xavi Hernandez po debute poľského útočníka vo víkendovom dueli proti Realu Madrid (1:0) na predsezónnom turné v USA.



"Adaptoval sa naozaj dobre. Hoci vyhral vo futbale takmer všetko, tak je veľmi skromný a má pokoru tvrdo pracovať pre tím. Pre nás je to neuveriteľná posila. Ukázal to proti Realu a som naozaj rád, že sme ho získali. Je to jeden z najlepších futbalistov na svete," povedal Xavi na adresu Lewandowského, ktorý do Barcelony prišiel z Bayernu Mníchov.



Barcelona si v Las Vegas poradila s Realom, keď sa El Clasico hralo štvrtýkrát mimo Španielska a po druhý raz v USA. Lewandowski figuroval v základnej zostave, po polčase ho vystriedal Pierre-Emerick Aubameyang. Poliak mal prvú šancu zápasu, ale v 11. minúte jeho strelu vyrazil na roh brankár Thibaut Courtois.



Tridsaťtriročný Lewandowski nastrieľal v najvyššej nemeckej súťaži v dresoch Borussie Dortmund a Bayernu 312 gólov a 384 vystúpeniach. V predchádzajúcej sezóne dal 35 gólov v 34 zápasoch a piatykrát za sebou, po siedmy raz celkovo, sa stal najlepším kanonierom Bundesligy. S Bayernom v roku 2020 triumfoval v Lige majstrov. Na konte má (vrátane pôsobenia v Dortmunde) aj desať nemeckých titulov, štyri víťazstvá v Nemeckom pohári a titul na MS klubov. Koncom mája vyjadril túžbu odísť po ôsmich rokoch z mníchovského klubu.