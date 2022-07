Xavi zmeškal let FC Barcelona do USA pre problémy s pasom

Barcelona 16. júla (TASR) - Tréner FC Barcelona Xavi Hernandez zmeškal let svojho tímu na predsezónne turné po USA pre problémy s pasom. Klub v oficiálnom vyhlásení uviedol, že tréner bude môcť vycestovať v najbližších dňoch a k tímu sa pripojí v Miami.



Práve na Floride sa začne dvojtýždňové turné španielskeho klubu, ktorého súčasťou budú prípravné zápasy proti Realu Madrid, Juventusu Turín, Interu Miláno, Miami a New York Red Bulls.



Xavi chýbal v lietadle s barcelonským tímom z administratívnych dôvodov súvisiacich s pasom. Viaceré španielske médiá uviedli, že americké úrady požiadali Xaviho o dodatočnú dokumentáciu pre tri návštevy, ktoré absolvoval v Iráne, keď ešte počas hráčskej kariéry pôsobil v katarskom klube Al-Sadd. FC Barcelona tieto informácie nekomentoval.



Agentúra AP pripomenula, že vláda USA nemá žiadne formálne diplomatické vzťahy s Iránom, ktorý považuje za sponzora terorizmu. Xavi hral za Al-Sadd po odchode z Barcelony v roku 2015 až do svojho odchodu do futbalového "dôchodku" v roku 2019. Potom trénoval Al-Sadd a následne sa vrátil do Barcelony.