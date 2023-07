Xhaka má údajne blízko k prestupu do Bayeru Leverkusen

Leverkusen 6. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka má údajne blízko k prestupu z Arsenalu Londýn do Bayeru Leverkusen. Podľa medializovaných informácií už v nemeckom klube podstúpil lekársku prehliadku a mal by podpísať päťročný kontrakt. Arsenal by zaňho mohol získať 25 miliónov eur.



Tridsaťročný stredopoliar sa mal s Leverkusenom dohodnúť na podmienkach prestupu už pred niekoľkými týždňami, no Arsenal ho chce pustiť len v prípade, ak zaňho nájde adekvátnu náhradu. Xhaka má s nemeckou Bundesligou skúsenosti, v rokoch 2012 až 2016 pôsobil v Borussii Mönchengladbach. Informácie priniesla agentúra DPA.