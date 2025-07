Xhaka mieri z Leverkusenu do saudskoarabského tímu Neom

Leverkusen 14. júla (TASR) - Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka je na odchode z Bayeru Leverkusen do tímu SC Neom. Nováčik najvyššej súťaže v Saudskej Arábii by mal za prestup zaplatiť približne šesť miliónov eur.



Tridsaťdvaročný stredopoliar je štvrtou oporou, ktorá opúšťa Leverkusen. Úradujúci vicemajster Bundesligy v prestupovom období prišiel už o Floriana Wirtza, Jonathana Taha a Jeremieho Frimponga. Xhaka by mal v saudskoarabskom klube zarábať 10 miliónov eur. Správu priniesol portál Sky.de.