Xhaka po konflikte s fanúšikmi Arsenalu vynechá aj duel s Wolves

Londýn 1. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Unai Emery nezaradil do zostavy na sobotný ligový zápas s Wolverhamptonom Wanderers kapitána Granita Xhaku. Švajčiarsky stredopoliar sa minulý týždeň dostal do konfliktu s fanúšikmi.



Xhaka vynechal aj stredajší pohárový duel s Liverpoolom a ozvali sa hlasy, aby prišiel aj o kapitánsku pásku. "Ospravedlnil sa a mrzí ho to. V sobotu však nebude hrať. Potrebujeme sa stopercentne sústrediť na zápas, preto teraz nad jeho zaradením nerozmýšľam," citovala Emeryho agentúra AFP.



Dvadsaťsedemročný Švajčiar nepatrí k obľúbencom fanúšikov Arsenalu. Negatívny vzťah vygradoval v minulý týždeň v stretnutí s Crystal Paleceom (2:2). Xhaka po vystriedaní zareagoval na bučanie z tribún vulgárnou poznámkou a provokatívnym gestom. Klub mu ponúkol kurz na zvládanie konfliktných situácií.