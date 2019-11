Xhaka už nie je kapitán Arsenalu, Emery: Týmto som to uzavrel

Londýn 6. novembra (TASR) - Tréner londýnskeho Arsenalu Unai Emery potvrdil, že Granit Xhaka už nie je kapitán tímu. O funkciu prišiel po "výbuchu" v zápase s Crystal Palacom. Švajčiarsky stredopoliar po vystriedaní odhodil kapitánsku pásku a publiku venoval vulgárnu poznámku.



Xhaka následne vynechal pohárové stretnutie s Liverpoolom a nenastúpil ani v sobotu v lige proti Wolverhamptonu. V zostave nefiguruje ani na štvrtkový zápas Európske ligy s Guimaraesom. Pásku po ňom prevzal útočník Pierre-Emerick Aubameyang. "S Granitom som sa rozprával a povedal mu, že už nebude kapitán. Musel som sa rozhodnúť a týmto som to uzavrel, akceptoval to," citovala Emeryho agentúra AFP.



Dvadsaťsedemročný stredopoliar sa za svoje správanie ospravedlnil, podľa jeho slov vypenil, pretože jemu i jeho rodine sa vyhrážali smrťou. "Neustále som bol terčom urážok, ľudia mi písali, že mi dolámu nohy, zabijú manželku alebo želali mojej dcére rakovinu. Veľmi sa ma to dotklo," vysvetlil Xhaka.