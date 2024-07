Yakin zostane po postupe do štvrťfinále ME na lavičke Švajčiarska

Bern 12. júla (TASR) - Trénerom švajčiarskych futbalistov bude naďalej Murat Yakin. Štyridsaťdeväťročný kormidelník sa dohodol na ďalšej spolupráci so Švajčiarskou futbalovou asociáciou (ASF-SFV) po postupe do štvrťfinále ME v Nemecku. Pre Helvétov to bol najväčší úspech na tomto podujatí.



Yakin je na lavičke Švajčiarov od augusta 2021 a v Nemecku ich doviedol k prvému štvrťfinále na vrcholnom podujatí od domácich MS 1954. V A-skupine skončili na druhom mieste za Nemeckom, ktoré takmer obrali o prvé miesto. V záverečnom stretnutí A-skupiny pritom vyrovnal domáci Niclas Füllkrug na konečných 1:1 až v nadstavenom čase. V osemfinále vyradili Helvéti úradujúcich európskych šampiónov z Talianska po triumfe 2:0 a v nasledujúcej fáze nestačili na neskorších finalistov z Anglicka (3:5 v jedenástkovom rozstrele po remíze 1:1 v riadnom hracom čase a predĺžení).



Okrem Yakina zostáva v tíme aj asistent Giorgio Contini. Dĺžku kontraktov ASF-SFV nezverejnila. Informácie priniesla agentúra DPA.