Yakubu nebude pokračovať v Trenčíne, sťahuje sa na Ukrajinu
Autor TASR
Trenčín 1. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Adam Yakubu už nebude v jarnej časti Niké ligy obliekať dres AS Trenčín. Klub spod hradu Matúša Čáka na svojom webe informoval, že 20-ročný defenzívny stredopoliar bude pôsobiť v ukrajinskom klube FC LNZ Čerkasy.
Yakubu prišiel do Trenčína na jeseň v roku 2024 a v aktuálnom ročníku sa stal stabilným členom základnej zostavy. Za AS nastúpil celkovo na 33 zápasov, pričom v najvyššej slovenskej súťaži neskóroval. „Adamovi prajeme, aby v ukrajinskej najvyššej súťaži zúročil všetko, čo sa naučil počas pôsobenia v bielo-červených farbách,“ dodal AS Trenčín na svojom webe.
