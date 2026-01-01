Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Yakubu nebude pokračovať v Trenčíne, sťahuje sa na Ukrajinu

Na snímke vľavo hráč Trenčína Mustafa Yakubu a hráč Trnavy Giorgi Moistsrapishvili počas zápasu 2. kola Niké ligy medzi AS Trenčín a FC Spartak Trnava v Trenčíne v nedeľu 3. augusta 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Yakubu prišiel do Trenčína na jeseň v roku 2024 a v aktuálnom ročníku sa stal stabilným členom základnej zostavy.

Trenčín 1. januára (TASR) - Nigérijský futbalista Adam Yakubu už nebude v jarnej časti Niké ligy obliekať dres AS Trenčín. Klub spod hradu Matúša Čáka na svojom webe informoval, že 20-ročný defenzívny stredopoliar bude pôsobiť v ukrajinskom klube FC LNZ Čerkasy.

Yakubu prišiel do Trenčína na jeseň v roku 2024 a v aktuálnom ročníku sa stal stabilným členom základnej zostavy. Za AS nastúpil celkovo na 33 zápasov, pričom v najvyššej slovenskej súťaži neskóroval. „Adamovi prajeme, aby v ukrajinskej najvyššej súťaži zúročil všetko, čo sa naučil počas pôsobenia v bielo-červených farbách,“ dodal AS Trenčín na svojom webe.
