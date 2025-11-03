< sekcia Šport
Yamal je historicky najmladší hráč v tíme roka hráčskej únie FIFPRO
Hoofddorp 3. novembra (TASR) - Lamine Yamal sa stal historicky najmladším hráčom, ktorý sa dostal do najlepšej jedenástky roka v hlasovaní členov Medzinárodnej federácie profesionálnych futbalistov (FIFPRO). Okrem 18-ročnej hviezdy Barcelony sa do ideálneho tímu dostali aj piati hráči Paríža St. Germain, víťaza Ligy majstrov.
Yamal dostal od hráčov z celého sveta druhý najvyšší počet hlasov (10.167). Pred neho sa s 13.609 hlasmi dostal iba brankár Gianluigi Donnarumma, ktorý začiatkom septembra prestúpil z PSG do Manchestru City. FIFPRO vyhlasuje svoju najlepšiu jedenástku už 20 rokov. Jej najmladším členom bol doteraz Kylian Mbappe, ktorý sa do nej dostal ako 19-ročný v roku 2018. Mbappe nechýba vo „FIFPRO World 11“ ani tentoraz, figuruje v nej šiestykrát v kariére. Z Realu Madrid sa medzi elitu dostal aj Jude Bellingham. Okrem Donnarummu si dres PSG v tomto roku spomedzi laureátov obliekali aj držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele, obrancovia Achraf Hakimi a Nuno Mendes i stredopoliar Vitinha.
Do najlepšej jedenástky hráčskej únie sa v tomto roku dostali ešte kapitán Liverpoolu Virgil van Dijk, Cole Palmer z Chelsea a Pedri z Barcelony.
FIFPRO World 11 za rok 2025:
Gianluigi Donnarumma (Paríž Saint-Germain a Manchester City/ Taliansko) - Achraf Hakimi (Paríž Saint-Germain/Maroko), Virgil van Dijk (Liverpool/Holandsko), Nuno Mendes (Paríž Saint-Germain/ Portugalsko) - Vitinha (Paríž Saint-Germain/Portugalsko), Pedri (FC Barcelona/Španielsko), Jude Bellingham (Real Madrid/Anglicko), Cole Palmer (Chelsea/Anglicko) - Lamine Yamal (FC Barcelona/Španielsko), Kylian Mbappe (Real Madrid/Francúzsko), Ousmane Dembele (Paríž Saint-Germain/Francúzsko)
