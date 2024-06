Yamal je najmladší hráč v histórii ME, prekonal Kozlowského

Berlín 15. júna (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal sa stal vo veku 16 rokov a 338 dní najmladším hráčom, ktorý si pripísal štart na finálovom turnaji majstrovstiev Európy. Krídelník FC Barcelona figuroval v základnej zostave Španielska v sobotnom zápase B-skupiny proti Chorvátsku a prekonal rekord Poliaka Kacmera Kozlowského, ktorý nastúpil na predošlom európskom šampionáte vo veku 17 rokov a 246 dní.



Yamal má za sebou už prvú kompletnú sezónu v katalánskom klube. V zostave "Blaugranas" sa vypracoval na stabilného člena a vyslúžil si dôveru kormidelníka Xaviho Hernandeza, ktorý mu dal šancu už ako 15-ročnému v ročníku 2022/23. Yamal nenastúpil v La Lige iba raz a za 37 stretnutí strelil päť gólov, ku ktorým pridal rovnaký počet asistencií. Všetkých 10 duelov odohral v LM, no bez gólového zápisu. Už v októbri minulého roka sa stal najmladším strelcom v najvyššej španielskej súťaži. Následne sa mu rovnaký počin podaril aj v národnom tíme, keď pri svojom debute proti Gruzínsku (7:1) strelil gól a vo veku 16 rokov a 57 dní prekonal dovtedajší rekord klubového spoluhráča Gaviho.



Produkt slávnej katalánskej akadémie La Masia si pripísal dva góly v kvalifikácii ME. V marcovom asociačnom termíne zaznamenal asistenciu v zápase proti Brazílii (3:3) a dve gólové prihrávky predviedol aj v generálke na ME proti Severnému Írsku (5:1). Yamal môže prekonať ďalší rekord šampionátu v prípade, že sa strelecky presadí. Najmladším autorom gólu je Johan Vonlanthen zo Švajčiarska, ktorý na ME 2004 skóroval vo veku 18 rokov a 141 dní.