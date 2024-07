KONEČNE TO TAM PADLO: Yamal je najmladším strelcom v histórii ME

Mníchov 9. júla (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal sa stal najmladším strelcom v histórii európskych šampionátov. Šestnásťročný krídelník vsietil gól v pondelkovom semifinále prebiehajúcich ME proti Francúzsku a vyrovnal na priebežných 1:1. Doteraz držal tento zápis Švajčiar Johan Vonlanthen, ktorý sa presadil na ME 2004 ako osemnásťročný.



Yamalov gól prišiel v 21. minúte po uvoľnení mierneho tlaku zo strany Francúzov. Tí si strážili prechod do pokutového územia, no mladý útočník ich zaskočil strelou z diaľky. Spoza obrany vyslal výstavnú strelu k ľavej žrdi, od ktorej sa odrazila do brány. Yamal sa tak po troch asistenciách dočkal prvého presného zásahu na turnaji. Vonlanthenov rekord prekonal vo veku 16 rokov a 362 dní o viac než rok. Švajčiar skóroval vo veku 18 rokov a 141 dní, taktiež proti Francúzsku a tak isto na 1:1. Helvéti však vtedy prehrali záverečný zápas B-skupiny 1:3.



Španieli išli štyri minúty po Yamalovom góle do vedenia vďaka "vlastencu" Julesa Koundeho a priblížili sa k prvému finále na ME od roku 2012, keď získali titul.