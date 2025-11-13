Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Yamal kandiduje na Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól roka

Lamine Yamal z Barcelony gestikuluje počas futbalového zápasu španielskej La Ligy medzi FC Barcelona a Elche CF v Barcelone, Španielsko, v nedeľu 2. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Medzi kandidátmi nechýba ani Declan Rice z Arsenalu Londýn za exportný priamy kop zo štvrťfinále minulosezónnej Ligy majstrov proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.

Zürich 13. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal kandiduje na Cenu Ferenca Puskása. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ho udeľuje autorovi najkrajšieho gólu roka. Krídelník FC Barcelona si vyslúžil nomináciu za ukážkovú „obaľovačku" v májovom zápase španielskej La Ligy proti Espanyolu.

V kategórii žien je medzi nominovanými aj Brazílčanka Marta z tímu Orlando Pride, ktorá sa v zápase proti Kansasu City zbavila dvoch obrankýň, následne obišla aj brankárku a zasunula loptu do opustenej svätyne. Medzi kandidátmi nechýba ani Declan Rice z Arsenalu Londýn za exportný priamy kop zo štvrťfinále minulosezónnej Ligy majstrov proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.
