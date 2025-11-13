< sekcia Šport
Yamal kandiduje na Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól roka
Medzi kandidátmi nechýba ani Declan Rice z Arsenalu Londýn za exportný priamy kop zo štvrťfinále minulosezónnej Ligy majstrov proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.
Autor TASR
Zürich 13. novembra (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal kandiduje na Cenu Ferenca Puskása. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) ho udeľuje autorovi najkrajšieho gólu roka. Krídelník FC Barcelona si vyslúžil nomináciu za ukážkovú „obaľovačku" v májovom zápase španielskej La Ligy proti Espanyolu.
V kategórii žien je medzi nominovanými aj Brazílčanka Marta z tímu Orlando Pride, ktorá sa v zápase proti Kansasu City zbavila dvoch obrankýň, následne obišla aj brankárku a zasunula loptu do opustenej svätyne. Medzi kandidátmi nechýba ani Declan Rice z Arsenalu Londýn za exportný priamy kop zo štvrťfinále minulosezónnej Ligy majstrov proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.
V kategórii žien je medzi nominovanými aj Brazílčanka Marta z tímu Orlando Pride, ktorá sa v zápase proti Kansasu City zbavila dvoch obrankýň, následne obišla aj brankárku a zasunula loptu do opustenej svätyne. Medzi kandidátmi nechýba ani Declan Rice z Arsenalu Londýn za exportný priamy kop zo štvrťfinále minulosezónnej Ligy majstrov proti Realu Madrid, pripomenula agentúra AP.