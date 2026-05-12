Utorok 12. máj 2026
Yamal mal počas osláv palestínsku vlajku, Flick: Jeho rozhodnutie

Futbalisti Barcelony Lamine Yamal (vľavo) a Raphinha oslavujú na streche autobusu po zisku titulu v španielskej La Lige v Barcelone v pondelok 11. mája 2026. Foto: TASR/AP

Barcelona 12. mája (TASR) - Futbalista španielskej Barcelony Lamine Yamal zaujal počas majstrovských osláv mestom tým, že mal pri sebe vlajku Palestíny. Osemnásťročný krídelník následne publikoval fotky aj na sociálnej sieti Instagram.

„Normálne tieto veci nemám rád, no hovoril som s ním. Ak to tak chce, je to jeho rozhodnutie. Má už 18 rokov, je dostatočne starý,“ vysvetlil na tlačovej konferencii tréner Barcelony Hansi Flick. Vlajka Palestíny vzbudzuje vo všeobecnosti kontroverzie, k protestom proti Izraelu už prišlo počas basketbalových a futbalových stretnutí, respektíve počas cyklistických podujatí. Informovala agentúra AP.
