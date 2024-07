Yamal nechce byť porovnávaný s Messim: Snažím sa byť sám sebou

Berlín 13. júla (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal nechce byť porovnávaný s hviezdnym Lionelom Messim. Sedemnásťročný krídelník to uviedol pred nedeľňajším finálových stretnutím európskeho šampionátu, v ktorom sa Španieli stretnú na Olympijskom štadióne v Berlíne s Anglickom.



Yamal robil v deň svojich 17. narodenín rozhovor pre španielsky denník Marca. Jeho kariéru prirovnávajú k osemnásobnému držiteľovi Zlatej lopty, keďže obaja začali s veľkým futbalom v akadémii FC Barcelona, slávnej La Masii. "Snažím sa byť sám sebou, aby ma ľudia spoznali ako Lamineho Yamala. To je všetko," povedal Yamal, ktorého prirovnávanie k 37-ročnému Argentínčanovi stúplo ešte viac počas ME, keď sa objavila ich spoločná fotografia z roku 2007, a teda roku narodenia španielskeho supertalentu.



Yamal patrí medzi úzky okruh ašpirantov na zisk ocenenia pre najlepšieho hráča turnaja v Nemecku. Do histórie sa zapísal v semifinálovom stretnutí s Francúzskom (2:1), keď strelil gól ako najmladší hráč v histórii ME. V šiestich dueloch nazbieral aj tri asistencie.