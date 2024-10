Yamal po historickom El Clasicu: Chceli sme streliť čo najviac gólov

Madrid 27. októbra (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal z FC Barcelona sa stal vo veku 17 rokov a 105 dní najmladším hráčom, ktorý skóroval v prestížnom "El Clasicu". Katalánci zvíťazili v sobotnom zápase 11. kola La Ligy nad Realom Madrid 4:0.



Sedemnásťročný krídelník prekonal rekord svojho spoluhráča Ansu Fatiho, ktorý strelil gól v októbri 2020 vo veku 17 rokov a 359 dní. Pre Lamineho to bolo štvrté Clasico v kariére. Barcelonský triumf prišiel tri dni po tom, čo Katalánci v Lige majstrov zdolali Bayern Mníchov 4:1 a svojich uplynulých päť súperov prevalcovali 21:2. "Do zápasu sme išli s cieľom streliť čo najviac gólov. Boli sme sebavedomí a keď sme zaznamenali druhý presný zásah, chceli sme dať aj tretí a potom štvrtý. Zvíťaziť v tomto náročnom stretnutí 4:0 nebolo ľahké, no ukázali sme, že sme pripravení na všetko," sprostredkovala Yamalovo vyjadrenie agentúra AP.



"Blaugranas" ukončili sobotným triumfom v hlavnom meste 42-zápasovú šnúru ligových víťazstiev "Bieleho baletu". Zverenci Carla Ancelottiho tak utrpeli prvú prehru od 23. septembra 2023. "Bol to vyrovnaný zápas, kým nedali prvý gól. V prvom polčase sme hrali intenzívne, ale chýbala nám presnosť. Mali sme šance ujať sa vedenia, ale oni strelili dva góly, čo nám ubralo energiu. Vtedy sa začala iná hra. Vedeli sme, že hrajú vysokú obranu a jednoducho sme to nedokázali využiť. Kylian Mbappe mal tri alebo štyri šance na skórovanie, no potreboval lepšie zakončenie," uviedol taliansky kormidelník. Francúzsky kanonier zaznamenal v zápase osem postavení mimo hry a nedokázal prekonať barcelonského brankára Iňakiho Peňu v situácii jeden na jedného, keď jeho tím prehrával o dva góly.



Obe mužstvá predvádzali od začiatku ofenzívnu hru. Vinicius Junior sa v 21. minúte dostal do súboja s Paulom Cubarsim, no nepodarilo sa mu využiť veľkú gólovú príležitosť z bezprostrednej blízkosti. Napokon sa z úvodného gólu na Santiago Bernabeu tešili hostia v 54. minúte. Poľský reprezentant Robert Lewandowski si nabehol kolmo na Marca Casada a napokon prekonal Andrija Lunina strelou k pravej žrdi. Tridsaťšesťročný útočník hlavičkou skóroval na rovnakom mieste aj o dve minúty neskôr, keď spracoval center Alejandra Baldeho. Lewandowski mal k dispozícii šancu skompletizovať hetrik, no pred prázdnou bránou trafil žrď. "Sme veľmi šťastní. Vyhrať tu je pre nás obrovský výsledok. Sezóna je ešte dlhá, ale tento triumf nám môže pomôcť v oveľa väčšej miere. Máme jasnú predstavu, kam chceme ísť ďalšej," vyjadril sa poľský kanonier. Real to skúšal aj naďalej, ale v 77. minúte zarmútil domácich prudkou strelou do šibenice Yamal. V závere duelu zvýšil na 4:0 Raphinha. Katalánci vyhrali prvé ligové El Clasico od marca 2023. "Náš tréner povedal, že musíme hrať vysokú obrannú líniu. Je to riskantné, ale snaha a práca celého tímu sa odráža v ofsajdových situáciách, ktoré súperovi vytvárame," zhodnotil Peňa.



Svoje prvé "El Clasico" na lavičke FC Barcelona zažil Hansi Flick. Nemeckému koučovi sa podarilo priviesť svojich zverencov k triumfu v prvom súboji odvekých rivalov v sezóny, naposledy to dokázal Gerardo Martino v roku 2013. Flickovi zverenci navyše zvíťazili o štyri góly na štadióne súpera, čo sa naposledy stalo v roku 1926. "Všetci sme sa riadili vopred stanovým plánom a podali sme stopercentný výkon. Vedeli sme, ako dobre brániť a držali sme sa našich postupov, hoci nám Madrid neposkytol veľa šancí. V druhom polčase sme mali loptu oveľa viac pod kontrolou. Celý tím dnes odviedol mimoriadne dobrú prácu," zhodnotil výkon svojho mužstva Flick.



V drese Barcelony nastúpilo šesť hráčov mladších ako 22 rokov na čele so 17-ročnými Yamalom a Cubarsim. Yamal v lete prekonal Mbappého, keď Španielsko vyradilo Francúzsko na ceste za ziskom štvrtého titulu majstrov Európy a v sobotnom dueli to dokázal znovu. Casado bol jedným z piatich domácich hráčov, ktorých Flick opätovne zaradil do zostavy po zápase s Bayernom Mníchov. "Mali sme náročný týždeň s ťažkými zápasmi, ale vedeli sme, ako to zvládnuť. Odohrali sme dnes skvelý duel," povedal Casado, ktorý dosiaľ pôsobil v rezervnom tíme.