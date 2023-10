Španielsky supertalent Yamal predĺžil zmluvu s Barcelonou do roku 2026

Barcelona 2. októbra (TASR) - Španielsky futbalový supertalent Lamine Yamal predĺžil zmluvu s FC Barcelona do roku 2026. Nový kontrakt šestnásťročného krídelníka obsahuje prestupovú klauzulu vo výške jednej miliardy eur, rovnakú sumu vložili "blaugranas" aj do zmlúv stredopoliarov Gaviho a Pedriho.



Yamal je produktom slávnej katalánskej akadémie La Masia a v minulom ročníku La Ligy sa stal najmladším debutantom klubu vo veku 15 rokov a 290 dní. V tejto sezóne si okrem stabilného miesta v zostave Xaviho Hernandeza vyslúžil aj pozvánku do A-tímu španielskej reprezentácie. Pri svojom debute proti Gruzínsku (7:1) sa stal najmladším hráčom i strelcom v histórii "La Furia Roja". Vo veku 16 rokov a 57 dní prekonal dovtedajší rekord klubového spoluhráča Gaviho o rok a päť dní. Zároveň ho zosadil aj z postu najmladšieho strelca. Gavi dal svoj prvý gól v júni 2022 proti Česku vo veku 17 rokov a 304 dní. "Prežívam neopísateľné chvíle šťastia. Je to niečo úžasné, že sa mi v prvom zápase za národný tím podarilo streliť gól. Zdá sa mi, že snívam. V prvom rade ďakujem spoluhráčom a trénerom, ktorí mi dali dôveru," povedal španielsky mladík s marockými koreňmi na začiatku septembra po premiérovom stretnutí v kvalifikácii ME 2024.



V tomto ročníku nastúpil zatiaľ na 8 ligových duelov a absolvoval aj debut v Lige majstrov. Ak sa mu v tejto sezóne podarí streliť gól, prekoná klubový rekord Ansu Fatiho. Môže prekonať aj celkový rekord najmladšieho strelca La Ligy, ktorý drží od sezóny 2012/13 Kamerunčan Fabrice Olinga (16 rokov a 98 dní).