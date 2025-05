Yamal predĺžil zmluvu s FC Barcelona do júna 2031

Barcelona 27. mája (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal v utorok predĺžil zmluvu s FC Barcelona do 30. júna 2031. Detaily kontraktu v utorok dohodli agent 17-ročného supertalentu Jorge Mendes a prezident katalánskeho klubu Joan Laporta. Informovala o tom agentúra AFP.



Yamal bol v uplynulej sezóne jedným z kľúčových hráčov Barcelony a výrazným spôsobom sa zaslúžil o to, že „Blaugranas" ovládli najvyššiu španielsku súťaž a získali do svojej zbierky aj Španielsky pohár a tamojší superpohár. „Predĺženie zmluvy je dôkazom stability projektu FC Barcelona. Yamalov vstup na svetovú futbalovú scénu je jedinečný. Začal sa jeho debutom 29. apríla 2023, keď mal ešte len 15 rokov,“ uviedol klub vo vyhlásení.



Vlani v lete pomohol Španielsku k zisku trofeje na európskom šampionáte v Nemecku. Naštartoval tak sezónu, v ktorej odohral na klubovej úrovni 55 zápasov vo všetkých súťažiach. Dovedna v nich strelil 18 gólov a pridal aj 25 asistencií. Zaradil sa do užšieho okruhu adeptov na zisk Zlatej lopty.



Yamal dominoval aj v semifinálovom dvojzápase Ligy majstrov proti Interu Miláno. Katalánci po dvoch remízach 3:3 podľahli „nerazzurri“ po predĺžení, no mladík verí, že na trofej v najprestížnejšej klubovej súťaži nebude čakať príliš dlho. „Dodržím svoj sľub a prinesiem trofej do Barcelony. Nezastavíme sa, kým ju nezískame,“ uviedol Yamal, ktorý v júli oslávi 18 rokov. Barcelončania nedávno predĺžili zmluvu aj s ďalším strojcom úspechu Brazílčanom Raphinhom a nemeckým trénerom Hansim Flickom. Španielske médiá informujú, že Yamalova zmluva obsahuje rôzne bonusy za úspechy vrátane toho za zisk Zlatej lopty. Súčasťou dlhoročného kontraktu je aj výrazné zvýšenie platu.