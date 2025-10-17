< sekcia Šport
Yamal s Lopezom sa zotavili zo zranení, možno nastúpia už proti Girone
Po súboji v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain sa u Yamala objavili opätovné zdravotné problémy, pre ktoré predtým nútene pauzoval štyri zápasy.
Autor TASR
Barcelona 17. októbra (TASR) - Španielski futbalisti Lamine Yamal a Fermin Lopez sa zotavili zo zranení a možno nastúpia v drese Barcelony už v sobotňajšom dueli La Ligy proti Girone. Obaja budú trénerovi Hansovi Flickovi k dispozícii aj v šlágri proti Realu Madrid, El Clasico je na programe 26. októbra na Santiago Bernabeu.
„Obaja sú fit a možno nastúpia už proti Girone, no určite ešte neodohrajú celých 90 minút," citovala AP slová Flicka, ktoré odzneli na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii. Po súboji v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain sa u Yamala objavili opätovné zdravotné problémy, pre ktoré predtým nútene pauzoval štyri zápasy. Talentovaný krídelník tak chýbal španielskej reprezentácii v dueloch kvalifikácie MS 2025 proti Gruzínsku (2:0) a Bulharsku (4:0).
„Obaja sú fit a možno nastúpia už proti Girone, no určite ešte neodohrajú celých 90 minút," citovala AP slová Flicka, ktoré odzneli na piatkovej predzápasovej tlačovej konferencii. Po súboji v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain sa u Yamala objavili opätovné zdravotné problémy, pre ktoré predtým nútene pauzoval štyri zápasy. Talentovaný krídelník tak chýbal španielskej reprezentácii v dueloch kvalifikácie MS 2025 proti Gruzínsku (2:0) a Bulharsku (4:0).