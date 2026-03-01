< sekcia Šport
Yamal s premiérovým hetrikom: Zlepšujem sa, som veľmi šťastný
Stále iba 18-ročný španielsky reprezentant skóroval v prvom polčase dvakrát po asistenciách Fermina Lopeza.
Autor TASR
Barcelona 1. marca (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal svojím prvým hetrikom v kariére výrazne pomohol Barcelone zdolať Villarreal 4:1 v sobotňajšom stretnutí 26. kola La Ligy. Vyhlásil, že po predošlom trápení si futbal opäť užíva a na trávniku je šťastný.
Stále iba 18-ročný španielsky reprezentant skóroval v prvom polčase dvakrát po asistenciách Fermina Lopeza. V 28. minúte v pokutovom území obstrelil brankára hostí a v 37. minúte preukázal naplno svoje zručnosti, keď sa presadil po individuálnom prieniku z pravého krídla. V úvode druhého polčasu znížil zblízka Pape Gueye, ale Yamal v 69. minúte skompletizoval hetrik, keď ho za obranu skvele vysunul Pedri. Na konečných 4:1 upravil v nadstavenom čase po prihrávke Julesa Koundeho do prázdnej brány striedajúci poľský kanonier Robert Lewandowski.
Zdá sa, že hviezdny tínedžer sa už úplne zotavil zo zranenia slabín, ktoré ho trápilo niekoľko týždňov v úvode sezóny a brzdilo jeho formu. „Bol to mix všetkého. Necítil som sa dobre sám so sebou, navyše tu bolo aj to zranenie, nehral som s radosťou a myslím, že to bolo vidieť. Asi týždeň sa už cítim oveľa lepšie. Chýbala mi tá túžba usmievať sa počas hry, ktorú som dlho necítil, a teraz som šťastný. Som šťastný, že hrám, a veľmi spokojný. Myslím si, že som sa postupne zlepšoval. Ľudia chcú, aby som ako 16-ročný strelil 100 gólov a ja by som to tiež chcel, ale je to veľmi náročné. Takže sa zlepšujem krok za krokom, ale som veľmi šťastný, keď môžem pomôcť tímu gólmi,“ citovala agentúra AFP slová Yamala pre Movistar.
Španielsky reprezentačný krídelník sa vo veku 18 rokov a 230 dní stal najmladším hráčom v 21. storočí, ktorý zaznamenal hetrik v La Lige. Yamal týmito presnými zásahmi vyrovnal svoju minuloročnú bilanciu 18 gólov vo všetkých súťažiach a stal sa priebežne najlepším strelcom Barcelony v sezóne. Nemecký tréner lídra tabuľky Hansi Flick povedal, že Yamalovi spočiatku v sezóne chýbalo sebavedomie: „Súperi proti nemu nasadzovali dvoch či troch hráčov. Bolo cítiť, že nemá dostatok sebavedomia ani dynamiky v situáciách jeden na jedného. Keď si futbal užíva, je to perfektné pre neho aj pre nás.“ Strelca hetriku vyzdvihol aj kormidelník Villarrealu Marcelino Garcia Toral: „Je náročné zastaviť takého brilantného hráča. Tretí inkasovaný gól bol z našej strany veľmi zlý v obrane. Dali sme mu diaľnicu a ak dáte diaľnicu Laminovi, je normálne, že proti vám skóruje.“
Aspoň štyri góly bude Barcelona potrebovať aj v utorkovej domácej odvete semifinále Copa del Rey proti Atleticu Madrid, keď sa pokúsi zmazať manko 0:4. „Proti Atleticu nie je jednoduché streliť štyri góly, ale budeme bojovať a nikdy sa nevzdáme. Lamine na tejto úrovni je pre nás fantastický a budeme ho takého potrebovať aj v utorok,“ dodal Flick.
„Blaugranas“ majú na čele tabuľky najvyššej španielskej súťaže štvorbodový náskok pred Realom Madrid, ktorý môže manko skresať v pondelok proti Getafe. Štvrtý Villarreal zaostáva za úradujúcim šampiónom o 13 bodov. Atletico Madrid sa posunulo na tretie miesto, pričom má zhodný počet bodov so „žltou ponorkou“. Julian Alvarez vo štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu zariadil víťazstvo 1:0 na pôde posledného tímu tabuľky Realu Oviedo. „V našej hre sme išli od slabšieho k lepšiemu, v druhom polčase sme hrali dobre a napokon prišiel Julianov gól, čo bolo dobré pre neho aj pre tím,“ povedal tréner Atletica Diego Simeone.
