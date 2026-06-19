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Yamal sa necíti byť v stopercentnej kondícii: Je zbytočné riskovať

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Na snímke španielsky futbalista Lamine Yamal trénuje v americkom meste Chattanooga v sobotu 6. júna 2026. Foto: TASR/AP

Osemnásťročného krídelníka Barcelony trápi zranený ľavý stehenný sval, pre ktorý nastúpil v úvodnom stretnutí Španielov na šampionáte proti Kapverdám (0:0) iba z lavičky.

Autor TASR
Atlanta 19. júna (TASR) - Lamine Yamal prezradil, že sa necíti byť v stopercentnej kondícii a zrejme nenastúpi v základnej zostave španielskej futbalovej reprezentácie v jej druhom zápase H-skupiny na MS proti Saudskej Arábii (21. júna o 18.00 SELČ).

Osemnásťročného krídelníka Barcelony trápi zranený ľavý stehenný sval, pre ktorý nastúpil v úvodnom stretnutí Španielov na šampionáte proti Kapverdám (0:0) iba z lavičky. „Som v poriadku, cítim sa dobre, ale je ešte príliš skoro. Je zbytočné riskovať. Prechádzam adaptačným procesom, ešte nie som schopný odohrať celý duel,“ citovala Yamala agentúra AP.

Rekonvalescenciu zvláda podľa Yamalových slov lepšie spoluhráč Nico Williams. „Fyzicky je na tom lepšie ako ja. Nikam sa neponáhľame. Máme skvelý tím s hráčmi na najvyššej úrovni a musíme ísť krok za krokom,“ dodal mladý krídelník. „La Furia Roja“ sa po zápase v Atlante so Saudskou Arábiou ešte stretne v šlágri skupiny proti Uruguaju v Guadalajare (27. júna o 2.00 SELČ).
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