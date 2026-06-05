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Yamal sa stal Hráčom sezóny v La Lige
Osemnásťročný krídelník vynechal pre problémy so slabinami značnú časť prvej polovice ročníka, napriek tomu dokázal streliť 16 gólov a pridať 12 asistencií v 28 ligových zápasoch.
Autor TASR
Madrid 5. júna (TASR) - Španielsky futbalista Lamine Yamal sa stal Hráčom sezóny v La Lige. Osemnásťročný krídelník vynechal pre problémy so slabinami značnú časť prvej polovice ročníka, napriek tomu dokázal streliť 16 gólov a pridať 12 asistencií v 28 ligových zápasoch. Mal tak veľký podiel na zisku majstrovského titulu.
Yamal sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý získal ocenenie pre Hráča mesiaca v La Lige trikrát počas jednej sezóny. Záver ročníka vynechal pre zranenie zadného stehenného svalu, mal by sa však stihnúť zotaviť do štartu MS v USA, Kanade a Mexiku.
Druhý rok za sebou bol najlepším futbalistom sezóny v najvyššej španielskej súťaži hráč Barcelony, vlani sa z ocenenia tešil Brazílčan Raphinha, pripomenula AFP.
Yamal sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý získal ocenenie pre Hráča mesiaca v La Lige trikrát počas jednej sezóny. Záver ročníka vynechal pre zranenie zadného stehenného svalu, mal by sa však stihnúť zotaviť do štartu MS v USA, Kanade a Mexiku.
Druhý rok za sebou bol najlepším futbalistom sezóny v najvyššej španielskej súťaži hráč Barcelony, vlani sa z ocenenia tešil Brazílčan Raphinha, pripomenula AFP.