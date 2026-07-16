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Yamal vynechal štvrtkový tréning Španielska pre problémy so stehnom
Yamal utrpel zranenie stehna po súboji s francúzskym obrancom Lucasom Dignem, ktorý ho zasiahol v šestnástke a Španieli následne kopali pokutový kop.
Autor TASR
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Dallas 16. júla (TASR) - Španielsky futbalový reprezentant Lamine Yamal vynechal štvrtkový tréning v dejisku MS 2026 pre problémy so stehnom. Tri dni pred finálovým duelom proti Argentíne sa pripravoval individuálne rovnako ako obranca Pedro Porro, ktorý gólom spečatil semifinálový triumf 2:0 nad Francúzskom. Informoval o tom španielsky denník Marca.
Yamal utrpel zranenie stehna po súboji s francúzskym obrancom Lucasom Dignem, ktorý ho zasiahol v šestnástke a Španieli následne kopali pokutový kop. Mikel Oyarzabal ho premenil a poslal svoj tím do vedenia 1:0. Podľa slov trénera španielskej reprezentácie Luisa de La Fuenteho by Yamal i Porro mali byť do začiatku finále fit. Španielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul, z prvého sa „La Furia Roja" tešila na MS 2010 v JAR.
Yamal utrpel zranenie stehna po súboji s francúzskym obrancom Lucasom Dignem, ktorý ho zasiahol v šestnástke a Španieli následne kopali pokutový kop. Mikel Oyarzabal ho premenil a poslal svoj tím do vedenia 1:0. Podľa slov trénera španielskej reprezentácie Luisa de La Fuenteho by Yamal i Porro mali byť do začiatku finále fit. Španielsko bude mať šancu získať svoj druhý titul, z prvého sa „La Furia Roja" tešila na MS 2010 v JAR.