Yamal žiaril proti Francúzom. Zaslúžili sme si vyhrať, hovorí

Stuttgart 5. júna (TASR) - Španielski futbalisti Lamine Yamal a Nico Williams zažiarili vo štvrtkovom večernom semifinálovom zápase Ligy národov. „La Roja“ v gólovej prestrelke pokorila Francúzsko 5:4 a zabezpečila si postup do finále, v ktorom sa stretne s Portugalskom. Yamal bol autor dvoch gólov a vyhlásili ho za muža zápasu, Williams strelil jeden presný zásah a na ďalší prihral.



Do španielskej streleckej listiny sa zapísali aj Mikel Merino a Pedri. Francúzsky kanonier Kylian Mbappé premenil v druhom polčase pokutový kop, no úradujúci majstri Európy už viedli 5:1. Napokon však poľavili a umožnili Francúzom stiahnuť náskok troma neskorými gólmi. Učebnicovou strelou sa presadil Rayan Cherki, vlastným gólom prispel Daniel Vivian a v nadstavenom čase skóroval Randal Kolo Muani. „Zaslúžili sme si vyhrať. Bol to skvelý zápas, hoci to bolo ku koncu trochu tesné. Odohrali sme ale výborné stretnutie,“ popísal svoje emócie bezprostredne po zápase Yamal.



Španielsko postúpilo do nedeľného finále v Mníchove, v ktorom zabojuje o titul proti Cristianovi Ronaldovi a jeho Portugalsku. Francúzsko ešte v totožný deň v Stuttgarte odohrá zápas o tretie miesto proti domácemu Nemecku.



„Bol to bláznivý zápas. Pre trénerov asi nie najlepší, pretože nikto nechce inkasovať toľko gólov, ale pre fanúšikov to bol úžasný zážitok. Na tento večer budeme dlho spomínať. Nebude to naša prvá finálová skúsenosť. Na Mníchov máme úžasné spomienky z minuloročného Eura. Byť opäť vo finále je obrovský úspech. Dúfam, že ho opäť premeníme na titul,“ zhodnotil Merino podľa agentúry AFP.



Francúzi vstúpili do zápasu aktívnejšie. Kouč Didier Deschamps nasmeroval útok najmä cez Ousmane Dembélého. Ten pripravil rýchlu šancu pre Mbappého, ktorý však namiesto strely volil prihrávku, čo sa mu nevyplatilo. Vzápätí pohrozil Theo Hernandez, jeho pokus však len tesne minul brvno. V 22. minúte Yamal zašprintoval po pravom krídle, prihral Mikelovi Oyarzabalovi, ktorý sa výborne zorientoval chrbtom k bráne a vysunul Williamsa. Ten nekompromisne napálil loptu pod brvno. O tri minúty neskôr Oyarzabal opäť zamiešal obranu a našiel Merina, ktorý zvýšil na 2:0. Francúzi si v závere polčasu vypracovali viacero šancí, najmä Dembélé, no všetky pokusy skončili priamo v rukách gólmana Unaia Simóna. V nadstavenom čase prišla aj tretia španielska trefa, no pre tesný ofsajd neplatila.



Druhý polčas pokračoval v podobnom duchu. Francúzi zahodili dve veľké príležitosti a Španieli opäť vytiahli rýchly dvojgólový úder. V 54. minúte vybojoval Yamal pokutový kop, ktorý sám aj s prehľadom premenil. O minútu neskôr prišla ďalšia rana, Williams pripravil gól pre Pedriho. Mbappé síce vzápätí znížil z penalty, no Yamal opäť raz ukázal svoj potenciál a v 69. minúte pridal svoj druhý gól, piaty pre Španielsko. Tréner Luis de la Fuente následne prestriedal, čo využili Francúzi na tri zásahy. Cherki sa blysol nádhernou strelou, nasledoval vlastný gól Viviana a v úplnom závere sa hlavou presadil Kolo Muani. Na zvrat to však nestačilo. „Je to taký zmiešaný pocit. Nie všetko je treba hodiť do koša, ale s úsmevom rozhodne neodchádzam,“ poznamenal po zápase tréner Francúzska Didier Deschamps.



„Finále s Portugalskom bude pre mňa šanca ukázať, kto som. Je to špeciálny zápas proti výbornému tímu, presne také stretnutie, v ktorom chcete hrať. Vo finále budem hrať proti futbalovej legende Cristianovi Ronaldovi. Mám k nemu obrovský rešpekt. Ja sa však sústredím na svoju úlohu, ktorá je vyhrať. To je všetko,“ vyhlásil Yamal.



La Fuente vyzdvihol kvalitu finálového súpera. „V nedeľu uvidíme dva mimoriadne silné tímy, pokojne by to mohlo byť aj finále majstrovstiev sveta. Proti nám nastúpi veľký hráč, Cristiano Ronaldo. Už len jeho meno hovorí za všetko, mám k nemu nesmierny obdiv. Je úžasné, že v jeho veku stále hrá a je v takej forme,“ povedal lodivod Španielska.