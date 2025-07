Yates zvíťazil na 10. etape Tour de France, novým lídrom je Healy

Le Mont-Dore 14. júla (TASR) -Brit Simon Yates z tímu Visma sa stal víťazom desiatej etapy cyklistických pretekov Tour de France. V úniku 165 kilometrov dlhej horskej etapy z Ennezat do Le Mont-Dore zvíťazil pred Holanďanom Thymenom Arensmanom (Ineos) a Írom Benom Healym (EF Education–EasyPost). Ten zároveň vystriedal Slovinca Tadeja Pogačara na poste celkového lídra pretekov.



Pre Yatesa to bol tretí etapový triumf na Tour a zároveň zvládol najlepšie premiérovú tohtoročnú horskú etapu, a to v čase 4:20:05 hodiny. Arensman zaostal o deväť sekúnd a Healy o 31. Na Pogačara strácal pred pretekmi 3:55 minúty a v cieli tak čakal na potvrdenie žltého dresu. Pogačar (SAE Emirates) nakoniec prišiel do cieľa s mankom 4:51 minúty na deviatom mieste.



Únik sa podarilo vytvoriť rýchlejšie, než sa očakávalo. Do čela sa dostalo 29 pretekárov vrátane Healyho, ktorý mal k dispozícii troch tímových kolegov. Keďže jeho strata v celkovom poradí predstavovala 3:55 min, tím SAE Emirates musel kontrolovať situáciu. Ten prišiel počas etapy o Joaa Almeidu, ktorý nestačil tempu, a po zdravotných problémoch z pelotónu odstúpil aj Pavel Sivakov. Náskok čelnej skupiny rástol a približne sto kilometrov pred cieľom bolo takmer isté, že pelotón ju už nedostihne. Vtedy začal byť v hre scenár, že Healy prevezme žltý dres.



Vrcharska súťaž zaznamenala zmeny už na prvom stúpaní, kde zvádzali súboje Martinez, Bruno Armirail, Woods a Neilson Powless. Martinez dominoval aj na ďalších vrchárskych prémiách a pred polovicou etapy bol už virtuálne v bodkovanom drese. V zjazde sa únik opäť spojil.



Približne 80 km pred cieľom sa náskok vedúcej skupiny priblížil k Healyho strate v celkovom poradí. Tempo pelotónu zvýšil Tim Wellens (SAE), no odstup sa napokon vyšplhal na štyri minúty. Na čele tvrdo pracovali jazdci EF Education, postupne sa však partia zúžila na 17 pretekárov. Nie všetci boli ochotní spolupracovať a situácia sa vyjasňovala až na sérii záverečných kopcov.



Côte de Guéry (3,4 km; 6,7 %) prešla ako prvá 15-členná skupina s Martinezom na čele, s päťminútovým náskokom na pelotón, ktorý stále viedol tím SAE. Po ďalšom kopci sa situácia výrazne nezmenila, z úniku postupne odpadávali jazdci a Healy ostal osamotený.



Dvadsať kilometrov pred cieľom zostalo v boji o etapový triumf šesť vrchárov – Healy, Yates, Arensman, Quinn Simmons (Lidl-Trek), Michael Storer (Tudor Pro Cycling) a Ben O'Connor (Decathlon-Ag2r). Ich náskok na pelotón predstavoval 5:30 min. Tím Visma sa pokúsil zaútočiť prostredníctvom Seppa Kussa a neskôr aj Mattea Jorgensona, no Pogačar si situáciu postrážil a skupina favoritov sa opäť spojila. Visma sa snažila znížiť manko na čelo etapy, aby si Pogačar udržal žltý dres a ďalšie dni musel jeho tím pracovať na čele.



Na predposlednom stúpaní Côte de St. Robert (5,1 km; 6,3 %) stratil kontakt s vedúcou skupinou Simmons. Na cieľovom stúpaní Puy de Sancy (3,3 km; 8,0 %) ako prvý zaútočil Yates, ktorý dovtedy nepracoval na tempe. V prudkom závere sa však ukázal ako najsilnejší.