Yates vyhral 5. etapu Okolo Švajčiarska a zvýšil náskok na čele

Okolo Švajčiarska



výsledky 5. etapy (Ambri - Cari, 148,6 km):



1. Adam Yates (V. Brit./SAE Team Emirates) 3:54:37 h, 2. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +5 s, 3. Egan Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) +16, 4. Matthew Riccitello (USA/Izrael-Premier Tech) +18, 5. Enric Mas (Šp./Movistar) +22, 6. Oscar Onley (DSM) +54



celkové poradie:



1. Yates 15:44:35 h, 2. Almeida +35, 3. Bernal +1:11, 4. Mas +1:49, 5. Riccitello +1:53, 6. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) +2:17



Cari 13. júna (TASR) - Britský cyklista Adam Yates zvíťazil v 5. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu SAE Team Emirates sa presadil v záverečnom stúpaní 148,6 km dlhej trasy z Ambri do Cari a vyhral časom 3:54:37 hodiny. Druhý skončil jeho tímový kolega Joao Almeida z Portugalska a tretí bol Egan Bernal z Kolumbie. (Ineos Grenadiers).Yates išiel do etapy ako líder celkového poradia a na záverečnom kopci do cieľa figuroval v malej skupinke favoritov spolu s Almeidom. Dvojica si pripravila pozíciu a tridsaťjedenročný Brit vyrazil 1,7 km pred páskou. Nikto zo súperov mu nedokázal konkurovať a Team Emirates nakoniec podčiarkol výborný výkon ziskom prvých dvoch miest. Yates má po 5. etape náskok 35 sekúnd pred Almeidom, tretí Bernal stráca už 1:11 min. V piatok je na programe ďalšia horská etapa s cieľom v Blattene.