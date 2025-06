Yirajang je hráčom Slovana, s klubom sa dohodol na päťročnej zmluve

Bratislava 20. júna (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava posilnil Gambijčan Alasana Yirajang. Do hlavného mesta prichádza z Podbrezovej, úradujúci majster sa s ním dohodol na päťročnej zmluve. Informovala o tom webová stránka klubu.



V uplynulej sezóne bol najlepším strelcom „železiarov“, v lige sa presadil deväťkrát. Mládežnícky reprezentant Gambie sa objavil už aj v seniorskom výbere krajiny. „Alasana Yirajang je mladý perspektívny futbalista s veľkým potenciálom do budúcna. Najmä jeho rýchlostné parametre sú vo svete futbalu výnimočné. Som presvedčený, že pod naším trénerským štábom a v našom klube sa môže ešte ďalej rozvíjať, a môže byť pre nás veľkým prínosom,“ povedal na jeho adresu generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrík mladší.



Dvadsaťročný ofenzívny hráč zažil premiéru na slovenských trávnikoch na jar minulého roka. Yirajang sa potom v nasledujúcej sezóne stal oporou Podbrezovej, ktorá sa aktívne angažuje na africkom futbalovom trhu. Mladík si podmienky na Slovensku pochvaľuje. „Na Slovensku sa už cítim ako doma. Viem, že prichádzam do veľkého klubu s najvyššími ambíciami, no tie sa stotožňujú s mojimi osobnými cieľmi, pretože túžim víťaziť. Chcem sa ďalej futbalovo rozvíjať a byť pre Slovan platný hráč,“ prezradil Yirajang svoje ciele pre oficiálnu stránku klubu.