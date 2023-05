Ymer rozbil raketu o rozhodcovskú stoličku, dostal pokutu 37.370 eur

Paríž 31. mája (TASR) - Švédsky tenista Mikael Ymer dostal pokutu 37.370 eur za to, že na turnaji ATP v Lyone rozbil raketu o rozhodcovskú stoličku. V druhom kole proti Francúzovi Arthurovi Filsovi ho za stavu 5:6 v prvom sete rozčúlilo, že rozhodca neskontroloval značku loptičky. Informovala o tom agentúra AP.



Ymera následne diskvalifikovali a Fils sa stal víťazom zápasu. Hovorca ATP Tour uviedol, že Ymer prišiel o 9980 eur z prémií a 20 bodov, ktoré získal za postup do druhého kola. Zároveň dodal, že výbor pre pokuty vykoná preskúmanie toho, čo sa stalo, aby určil, či sú opodstatnené ďalšie tresty. Ymer dostal aj pokutu na mieste vo výške 27.490 eur.



Švéd prehral v prvom kole Roland Garros so 17. nasadeným Talianom Lorenzom Musettim 5:7, 2:6, 4:6. "Pri všetkej úcte, myslím si, že z videa je celkom jasné, čo to spôsobilo a prečo som reagoval tak, ako som reagoval. Samozrejme, vôbec to neospravedlňujem," skonštatoval Ymer na tlačovej konferencii.