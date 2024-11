Yorke sa stal trénerom Trinidadu, cieľom sú MS 2026

Port of Spain 1. novembra (TASR) - Bývalý trinidadský futbalista Dwight Yorke, ktorý pôsobil v Manchestri United, sa stal vo svojej vlasti trénerom národného tímu. Ostrovný štát má za cieľ návrat na MS, kde za zúčastnil jediný raz v roku 2006.



Práve na svetovom šampionáte v Nemecku bol Yorke kapitán tímu, ktorý získal bod a so skóre 0:4 obsadil posledné miesto v B-skupine. Trinidad si vtedy zmeral sily so Švédskom (0:0), Anglickom (0:2) a Paraguajom (0:2). "Dwightove skúsenosti, vodcovské schopnosti a oddanosť červeno-bielo-čiernej sú presne to, čo potrebujeme, aby sme inšpirovali našich hráčov i krajinu," citovala prezidenta tamojšej futbalovej asociácie Kierona Edwardsa agentúra AP.



Trinidad je v prebiehajúcej druhej fáze kvalifikácie CONCACAF na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku na postupovom druhom mieste v B-skupine. V úvodných dvoch dueloch remizoval 2:2 s Grenadou a triumfoval 7:1 na pôde Bahám. Ďalšie stretnutie je na programe až v júni 2025 proti národnému tímu Svätého Krištofa a Nevis, ktorý stráca na Trinidad bod. Do ďalšej fázy kvalifikácie postúpia najlepší dvaja zo šiestich skupín.



Päťdesiatdvaročný Yorke získal s United legendárne treble v roku 1999, no najdlhšie pôsobil v Aston Ville. Trénerskú kariéru začal pred dvoma rokmi v Macarthure, s ktorým získal Austrálsky pohár. Informácie priniesla agentúra AP.