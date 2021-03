Young Angels Košice s Ružomberkom postúpili do semifinále play off

2. štvrťfinále play off Niké extraligy žien:



BAM Poprad - Young Angels Košice 52:83 (26:36)

Najviac bodov: Tetemondová 14, Rodáková a Sojáková po 10 - Jurčenková 17 (11 doskokov), Mikovčáková 13 (10 doskokov), Bartánusová a Dulovičová po 9

/na zápasy: 0:2, Košice postúpili/



ŠKBD Spišská Nová Ves - MBK Ružomberok 18:106 (11:60)

Najviac bodov: Bučková 7, Lysová a Kačírová po 3 - Williamsová (14 doskokov) a Praženicová po 21, Enabosiová 20

/na zápasy 0:2, Ružomberok postúpil/



BK ŠKP 08 Banská Bystrica - ŠBK Šamorín 79:61 (42:28)

Najviac bodov: Janštová 17 (10 doskokov), Van Dalenová 15, Vargová 13 - Sujová 16, Horváthová 9 (3 trojky), Vaiglová 8

/na zápasy: 1:1/

Košice 26.marca (TASR) - Basketbalistky Young Angels Košice postúpili do semifinále play off Niké extraligy žien. V druhom zápase štvrťfinále triumfovali v Poprade 83:52 a v sérii hranej na dve víťazstvá uspeli 2:0.Basketbalistky MBK Ružomberok s prehľadom postúpili do semifinále play off Nike extraligy žien. V druhom zápase štvrťfinále zdolali domácu Spišskú Novú Ves hladko 106:18 a v sérii uspeli 2:0.