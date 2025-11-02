< sekcia Šport
Young bude chýbať Atlante štyri týždne, má natiahnutý väz
Dvadsaťsedemročný rozohrávač prišiel k zraneniu v stredajšom zápase na palubovke Brooklynu (117:112).
Autor TASR
Atlanta 2. novembra (TASR) - Americký basketbalista Trae Young bude štyri týždne mimo diania pre natiahnutý väz v pravom kolene. V sobotu o tom informoval jeho klub Atlanta Hawks, ktorý pôsobí v zámorskej NBA.
Dvadsaťsedemročný rozohrávač prišiel k zraneniu v stredajšom zápase na palubovke Brooklynu (117:112). Jeho rozsah potvrdilo v piatok vyšetrenie MRI. Štvornásobný člen All Star tímu už začal podľa informácií agentúry AFP s rehabilitáciou.
V minulej sezóne bol Young lídrom súťaže v počte asistencií, v tej prebiehajúcej má bilanciu 17,8 bodu a 7,8 asistencie na zápas. Vynechať by mal 14 stretnutí, očakávaný návrat je 30. novembra na palubovke Philadelphie.
