Nedela 2. november 2025
Young bude chýbať Atlante štyri týždne, má natiahnutý väz

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťsedemročný rozohrávač prišiel k zraneniu v stredajšom zápase na palubovke Brooklynu (117:112).

Autor TASR
Atlanta 2. novembra (TASR) - Americký basketbalista Trae Young bude štyri týždne mimo diania pre natiahnutý väz v pravom kolene. V sobotu o tom informoval jeho klub Atlanta Hawks, ktorý pôsobí v zámorskej NBA.

Dvadsaťsedemročný rozohrávač prišiel k zraneniu v stredajšom zápase na palubovke Brooklynu (117:112). Jeho rozsah potvrdilo v piatok vyšetrenie MRI. Štvornásobný člen All Star tímu už začal podľa informácií agentúry AFP s rehabilitáciou.

V minulej sezóne bol Young lídrom súťaže v počte asistencií, v tej prebiehajúcej má bilanciu 17,8 bodu a 7,8 asistencie na zápas. Vynechať by mal 14 stretnutí, očakávaný návrat je 30. novembra na palubovke Philadelphie.
