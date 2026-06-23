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Young sa dohodol s Washingtonom na štvorročnom kontrakte

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Na archívnej snímke z 8. marca 2026 basketbalista Washingtonu Wizards Trae Young hádže trestný hod počas zápasu zámorskej NBA New Orleans Pelicans - Washington Wizards v New Orleanse. Foto: TASR/AP

Stredného rozohrávača Younga si ako jednotku draftu v roku 2018 vybrala Atlanta, v tíme strávil 7,5 roka, no vo februári zamieril v rámci výmeny do hlavného mesta USA.

Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Americký basketbalista Trae Young sa dohodol s tímom NBA Washington Wizards sa novej zmluve. Za štyri roky si zarobí 212 miliónov dolárov, pričom pre záverečnú sezónu si môže uplatniť hráčsku opciu.

Stredného rozohrávača Younga si ako jednotku draftu v roku 2018 vybrala Atlanta, v tíme strávil 7,5 roka, no vo februári zamieril v rámci výmeny do hlavného mesta USA. V kariére má priemer 25,1 bodov a 9,8 asistencií na zápas. Washington mal v uplynulej sezóne najhoršiu bilanciu zo všetkých tímov ligy, no mal šťastie v draftovej lotérii a v noci na stredu bude vyberať draftovú jednotku. Wizards navyše získali vo februári z Dallasu hviezdneho pivota Anthonyho Davisa a v ďalšom ročníku by sa chceli posunúť na vyššie priečky. Informovala AP.
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