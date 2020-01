Yule opäť vyhral slalom v Madonne di Campiglio

Madonna di Campiglio 8. januára (TASR) - Švajčiarsky lyžiar Daniel Yule sa stal víťazom stredajšieho slalomu Svetového pohára. V talianskej Madonne di Campiglio prekonal o 15 stotín sekundy Nóra Henrika Kristoffersena, tretí skončil Francúz Clement Noel, ktorý zaostal 0,25 s. Slovák Matej Falat s číslom 68 nedokončil prvé kolo.



Kristoffersen sa chcel na nočnom podujatí rehabilitovať po devätnástej priečke z predchádzajúceho slalomu v Záhrebe a so štartovým číslom 2 predviedol v prvom kole agresívnu jazdu. Yuel však zašiel trať čistejšie a hoci zaostával na všetkých medzičasoch, v cieli svietili pri jeho mene zelené čísla. Len o dve stotiny za priebežne tretieho Švéda Andreho Myhrera sa zaradil Rus Alexander Chorošilov s číslom 25. Zo slovenských reprezentantov nastúpil Falat namiesto Adama Žampu, no vypadol za druhým medzičasom a stratil šancu na postup do druhého kola.



V ňom predviedol najrýchlejšiu jazdu vedúci muž hodnotenia disciplíny Noel a donútil všetkých súperov pred sebou ísť na maximálne riziko. Nezvládol ho Švajčiar Ramon Zenhäusern a po chybe vypadol, Chorošilov klesol vo výsledkovej listine a Myhrera vyradil špicar. Francúza odsunuli až poslední dvaja lyžiari na štarte, najprv sa na čelo dostal dvojnásobný miestny víťaz Kristoffersen. Aj Yule však potvrdil, že sa mu v talianskom stredisku darí, pozdĺž celej trate si udržiaval náskok a obhájil prvenstvo z minulej zimy. Celkovo dosiahol štvrté víťazstvo v súťažiach SP.