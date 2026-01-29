Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Z C-skupiny do štvrťfinále postúpili Španieli a Belgičania

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Španielsko - Belgicko 10:3 (4:1)

Autor TASR
Ľubľana 29. januára (TASR) - Futsalisti Slovinska, ako spoluhostiteľská krajina, nepostúpili do štvrťfinále na ME. Vo štvrtkovom dueli C-skupiny podľahli v Ľubľane Bielorusku 2:3 a v minitabuľke troch tímov s tromi bodmi skončili tesne pod hranicou postupu. Zo zisku štvrťfinálovej miestenky sa radujú Belgičania, hoci víťazom skupiny Španielom podľahli vysoko 3:10.



ME vo futsale:

C-skupina:

Slovinsko - Bielorusko 2:3 (1:1)

Španielsko - Belgicko 10:3 (4:1)




tabuľka:

1. Španielsko 3 3 0 0 16:4 9*

2. Belgicko 3 1 0 2 11:15 3*

3. Slovinsko 3 1 0 2 8:11 3

4. Bielorusko 3 1 0 2 3:8 3



*postup do štvrťfinále
.

