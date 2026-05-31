Z českej nominácie na MS vypadli Ladra, Bucha a Kabongo
Autor TASR
Praha 31. mája (TASR) - Z nominácie českej futbalovej reprezentácie na MS v USA, Mexiku a Kanade vypadli na poslednú chvíľu Tomáš Ladra, Pavel Bucha a Christophe Kabongo. Ladrovi nepomohol ani gól, ktorým v nedeľu večer prispel k víťazstvu 2:1 v prípravnom dueli s Kosovom. Konečný 26-členný menoslov na šampionát oznámil v nedeľu večer na pražskej Letnej hlavný tréner českého tímu Miroslav Koubek.
Atmosféru MS zažijú aj sedemnásťročný talent Hugo Sochůrek i plzenský univerzál Alexandr Sojka. „Všetci hráči, o ktorých sme uvažovali v súvislosti s MS, sa bili o miesto v nominácii ako kone. Niekomu musel ostať v rukách Čierny Peter. Napokon sme sa rozhodli, že na šampionát nepôjde trio Ladra, Bucha, Kabongo," citoval slová Koubka portál idnes.cz. Česi sa na turnaji predstavia v A-skupine spoločne s Mexikom, JAR a Kórejskou republikou.
konečná nominácia Česka na MS 2026:
brankári: Lukáš Horníček (Sporting Braga), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Jindřich Staněk (Slavia Praha)
obrancovia: Vladimír Coufal (Hoffenheim), David Douděra, Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, David Jurásek, David Zima (všetci Slavia Praha), Robin Hranáč (Hoffenheim), Ladislav Krejčí ml. (Wolverhampton Wanderers), Jaroslav Zelený (Sparta Praha)
stredopoliari: Lukáš Červ, Alexandr Sojka, Denis Višinský (všetci Viktoria Plzeň), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukáš Provod, Michal Sadílek (obaja Slavia Praha), Hugo Sochůrek (Sparta Praha), Tomáš Souček (West Ham United), Pavel Šulc (Olympique Lyon)
útočníci: Adam Hložek (Hoffenheim), Tomáš Chorý, Mojmír Chytil (obaja Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
