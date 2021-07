Z Detvy do Prešova zamierili aj Klíma a Žilka

Prešov 16. júla (TASR) - V drese extraligového klubu HC 21 Prešov budú v sezóne 2021/2022 pôsobiť aj slovenskí hokejoví útočníci Tomáš Klíma a Jakub Žilka. Obaja pôsobili v sezóne 2020/2021 v HC 07 Detva, ktorého majiteľ Róbert Ľupták presťahoval klub do Prešova. HC 07 informoval o nových akvizíciách na sociálnych sieťach.



Klíma odohral v drese Detvy uplynulé dve sezóny. V ročníku 2020/2021 dosiahol v 45 zápasoch bilanciu 6 gólov, 4 asistencie, 32 trestných minút a 11 mínusových bodov. V najvyššej slovenskej súťaži už obliekal aj dresy Trenčína, Martina, Zvolena a Košíc. Celkovo v nej doteraz odohral 409 zápasov, v ktorých získal 133 kanadských bodov za 57 gólov a 76 asistencií.



Žilka strávil v Detve výraznú časť doterajšej kariéry. V slovenskej extralige nastupoval aj za Zvolen a Banskú Bystricu. V ročníku 2020/2021 mal v 38 zápasoch bilanciu 3 góly, 1 asistencia, 20 trestných minút a 9 mínusových bodov. V najvyššej súťaži doteraz nastúpil do 306 zápasov, v ktorých si pripísal 24 gólov, 40 asistencií a 64 bodov.



Po príchode Klímu a Žilku je na súpiske prešovského tímu už 8 hráčov, ktorí v ročníku 2020/2021 obliekali dres Detvy. Rovnakým smerom už zamierili aj brankár Roman Petrík, Frederik Fekiač, Lukáš Lalík, Jonathan Charbonneau, Viktor Fekiač a Ján Sýkora. Do kádra trénera Ernesta Bokroša už pribudli aj ruský brankár Nikita Bespalov, český obranca David Růžička, fínsky útočník Tommi Jokinen a slovenskí útočníci Martin Krasničan a Marek Zagrapan, ktorý bude kapitán tímu.