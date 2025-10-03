< sekcia Šport
Z elity vypadla trojica, Koukala pritiahla späť štafeta a atmosféra
Rodák z Moravian v minulosti pôsobil ako veľvyslanec USA na Slovensku. V roku 2008 si prvýkrát vyskúšal MMM, tentoraz pobeží spoločne so synmi.
Autor TASR
Košice 3. októbra (TASR) - Dva dni pred štartom 102. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) je už v Košiciach kompletná špička vytrvalcov z Kene a Etiópie. Nepríjemnou správou sú výpadky troch z nich vrátane víťazky z roku 2024 Rebbecy Tanuivej. Špeciálna pozornosť sa bude v nedeľu upierať na Vincenta Obsitnika, ktorý sa stane vo veku 87 rokov najstarším bežcom na štarte MMM a zároveň má ambíciu stať sa aj najstarším, aký kedy dokončil košický maratón.
Rodák z Moravian v minulosti pôsobil ako veľvyslanec USA na Slovensku. V roku 2008 si prvýkrát vyskúšal MMM, tentoraz pobeží spoločne so synmi. „Som vďačný, že znovu môžem byť v Košiciach a bežať maratón. Dozvedel som sa, že budem najstarší, kto tu kedy štartoval a prišiel do cieľa. Uvidíme, či to tak aj naozaj bude. Teší ma aj to, že tu môžem byť so svojimi synmi. Trénujem celý rok a po rozhovore so synmi sme si povedali, že sa vrátime na košický maratón. Môj špeciálny obdiv patrí elitným bežcom. Keď sa o rok vrátim, budem už bežať s nimi,“ poznamenal s úsmevom a vážnejším tónom dodal: „Mám za sebou niekoľko operácií vrátane zložitých zákrokov na srdci. Skutočnosť, že tu môžem byť, vnímam ako dar od Boha.“
Medzi africkou špičkou nechýba Kinde Atanaw, ktorý je vytrvalec s najlepším osobným rekordom, aký kedy štartoval v Košiciach (2:03:51). „Pripravujem sa na to, aby som prekonal traťový rekord a možno aj môj vlastný,“ poznamenal Atanaw. Útoku na traťový rekord (02:06:55 hod.) môže nahrať aj vysoké tempo vodičov. „Je to šport, takže uvidíme, ako to dopadne. Atanawove výkony sú predurčené k tomu, aby sa pokúsil o rekord. Má dostatočné skúsenosti aj výkonnostnú rezervu, aby v prípade dobrého počasia dokázal udržať tempo a prípadne aj zrýchliť,“ poznamenal riaditeľ MMM Branislav Koniar.
Z očakávaného 21-členného štartového poľa vypadla Rebbeca Tanuiová, ktorá s časom 2:21:08 hod zvíťazila na minulom ročníku MMM. Na ceste za obhajobou ju vyradilo zranenie nohy, ktorá jej nepríjemne opuchla. Problémy s vízami stopli Yohansa Tadesseho a aj Timothyho Kattama. Už piatykrát sa v Košiciach predstaví Ayantu Kumelová, ktorá si osobný rekord vytvorila práve v Košiciach v roku 2022 (2:24:29). Šiestu účasť v Košiciach si pripíše Reuben Kerio, ktorý zvíťazil v rokoch 2017, 2021 a 2022. „Do Košíc sa rád vraciam, pretože ich považujem za svoj druhý domov,“ uviedol Kerio.
Riaditeľ maratónu má pred maratónskym víkendom niekoľko želaní: „Prvé je, aby ustal vietor, ktorý je v týchto dňoch v Košiciach. Ďalšie je, aby si to všetci užili a aby mali radosť z toho, čo pre nich robíme,“ konštatoval Koniar.
Súčasťou 102. ročníka MMM bude aj štafeta V4 Olympians. Vznikla v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom a tvoria ju olympionici z krajín V4. Rozbehne ju Maďar István Kovács, ktorý odovzdá štafetu Poľke Katarzyne Bachledovej-Curusovej. Pred finišmanom štafety Matejom Tóthom pobeží bronzový olympionik v behu na lyžiach Čech Martin Koukal. „Na MMM som prvýkrát štartoval pred dvoma rokmi. Vtedy zháňali niekoho z olympionikov do štafety. Inšpirovalo ma to natoľko, že som po odbehaní svojho úseku zabehol až polmaratón. Práve v Košiciach bol môj prvý kontakt s maratónom, v Prahe som na ňom nikdy predtým nebol. Atmosféra v Košiciach a všetko okolo MMM ma natoľko nadchli, že som si povedal, že skúsim zabehnúť maratón. Prvý som absolvoval vlani v Prahe. Keď som teraz znovu dostal ponuku prísť do Košíc, neváhal som,“ zdôraznil Koukal, ktorého Košice príjemne prekvapili.
Nielen atmosférou maratónu, ale mestom ako takým. Vo svojej maratónskej premiére dosiahol solídny čas na úrovni 2:42 min. „Vlani som často behával, tento rok iba na jar. Potom som cez prázdniny zlenivel. Budem musieť znovu trénovať a rozbehať sa. Tohtoročnú sezónu už nezachránim. Skôr než by som sa dostal do dobrej formy, by už napadol sneh,“ konštatoval s úsmevom. K prípadnej účasti na maratónskej trati povedal: „Už som si maratón zabehol a neviem, či ma to znovu chytí. Mladší bežci na lyžiach, ktorí teraz končia kariéry, tak behávajú maratóny. Preto by som už ani medzi bežcami na lyžiach nemal nejaký významný čas.“
