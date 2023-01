Z Haláka je opora Rangers: Po úvode sezóny som pozeral vpred

New York 28. januára (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák potvrdil, že po slabšom úvode sezóny sa stal oporou New Yorku Rangers. V stretnutí proti Vegas Golden Knights vychytal víťazstvo 4:1, pripísal si 33 zákrokov a natiahol svoju víťaznú sériu na päť zápasov. Po zápase priznal, že sa po slabšom úvode sezóny snažil pozerať vpred.



Halák sa do bránky Rangers postavil prvýkrát od 17. januára. Jeho brankársky kolega Igor Šesťorkin odvtedy nastúpil v troch stretnutiach, z ktorých "jazdci" zvíťazili iba raz. Halák si 97,1-percentnou úspešnosťou zákrokov proti Vegas vyrovnal osobné maximum z prebiehajúcej sezóny. Rovnakú mal aj 30. novembra pri víťazstve nad Ottawou 3:1, keď zmaril ešte o jednu strelu viac. Jeho päťzápasová víťazná séria a tri inkasované góly z uplynulých troch stretnutí sú v ostrom kontraste so začiatkom sezóny.



V drese "jazdcov," ku ktorým prišiel pred prebiehajúcim ročníkom, prehral úvodných šesť zápasov, v ktorých inkasoval 19 gólov. Postupne sa však jeho výkony zlepšili a v štyroch januárových zápasoch má 93,6-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,67 inkasovaného gólu na zápas. "Vždy, keď sa pripojíte k novému tímu, tak sa niekedy až príliš snažíte. Viem, že moje štatistiky v úvode sezóny neboli najlepšie, ale povedal som si: Neboj sa, otoč list a poď ďalej dopredu," uviedol pre nhl.com.



Halák v zápase proti Vegas podržal svoj tím po viacerých nebezpečných situáciách hostí. V 33. minúte ho neprekonal ani pokrytý Keegan Kolesar, ktorému nedopriala gólovú radosť rýchla Halákova lapačka: "Videl som ho prichádzať k bránke a našťastie nenadvihol puk nad moju lapačku, takže sa mi to podarilo zachrániť." Rangers zdolali Vegas druhýkrát v sezóne a upevnili si priebežnú 6. priečku vo Východnej konferencii.



Z víťazstva svojho tímu sa tešil aj Tomáš Tatar z New Jersey, ktorého tím zvíťazil na ľade Dallasu 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník nastúpil v tretej formácii a na ľade strávil 9:27 min - najmenej v doterajšom priebehu sezóny. Do štatistík si pripísal jeden mínusový bod a jednu strelu. Do kanadského bodovania sa nezapísal v šiestom stretnutí po sebe. Nebodoval ani útočník Adam Ružička, ktorý sa po trojzápasovej absencii vrátil do zostavy Calgary. Vo štvrtej formácii odohral 7:39 min a do štatistík sa nezapísal. Nebodoval už v 11 stretnutiach po sebe, na gól čaká od 4. decembra.