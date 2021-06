Z haly na Pasienkoch sa stane Národné basketbalové centrum

Bratislava 19. júna (TASR) - Ústrednými témami riadnej konferencie Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) boli vyhodnotenie výročnej správy, kontrola plnení a zmena stanov. Okrem toho sa preberal aktuálny stav rekonštrukcie bratislavskej Eurovia arény.



Stretnutie funkcionárov SBA a zástupcov slovenských klubov prebehlo bez výraznejších problémov, na konferencii sa prevažne hodnotil rok 2020 a aktuálna situácia v basketbalovom hnutí. Účastníkom bola predložená výročná správa o činnosti SBA a kontrola plnení z predchádzajúceho obdobia. Zároveň sa schválila zmena a doplnenie stanov SBA na základe odporúčaní hlavného kontrolóra športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.



Jednou z hlavných tém bol aj aktuálny stav rekonštrukcie bratislavskej Eurovia arény. Z haly na Pasienkoch sa má v budúcnosti stať Národné basketbalové centrum (NBC). "Sme radi, že po papierových veciach máme v procese rekonštrukciu strechy, ktorá je v havarijnom stave. Sme radi, že sa toto leto podarí dať strechu do poriadku. V ďalšej fáze prebieha výberové konanie na zhotoviteľa hlavnej časti športovej haly. Lehota na predkladanie ponúk by mala byť ukončená 30. júna, následne príde k výberu zhotoviteľa. Pevne verím, že všetky povolenia budú v poriadku, aby sme najneskôr na jeseň mohli odštartovať hlavnú fázu rekonštrukcie športovej časti. Popri tom intenzívne pracujeme na finalizácii architektonickej štúdie prístavby, ktorá bude záverečnou fázou. Má v sebe zahŕňať všetko to dôležité, okrem palubovky aj posilňovňu, fyzioterapiu, ubytovanie, reštauráciu, tréningovú telocvičňu a tiež kancelársku časť. Okrem komfortu pre NBC, by mala poskytnúť adekvátne priestory aj pre SBA," povedal pre TASR predseda predstavenstva NBC Michal Ondruš.