Z hory sa ozýva, že 4. sezóna Behaj lesmi je už za najbližším bukom

Bratislava 27. marca (OTS) - Lesné dobrodružstvo začne na mieste, kde história bude dýchať na krk, ale pretekári si vychutnajú aj dokonalý výhľad na sútok Dunaja a Moravy. Miesto, kde sa stretávala východná kultúra so západnou a kde svojim behom pretnú známu Jantárovú cestu, ale zažijú aj pravé lesné single traily. Nezabudnuteľné preteky si môžete vychutnať už 27. apríla na Devíne. Z hradných ciest sa pretekári vydajú priamo do letného sídla T. G. Masaryka a súčasťou sú aj prebehy vinicami. Lokalita, ktorú organizátori vybrali na základe odporúčanie zakladajúceho partnera LESY SR, prinesie prebehy popod hrad Hrušov, nádherné lesné cestičky a zakončenie priamo na zámku! Romantiku ako vyšitú zažijete v Topoľčiankach už 11. mája.Zo zámku bude lesná cestička smerovať do tých pravých lesov. Novinka sezóny je totiž z 90 % pokrytá čistým lesom, takže to bude skutočné dobrodružstvo! Rokliny, Tomášovský výhľad a nekonečné lesy na vás čakajú 8. júna v Slovenskom raji! Na východe Slovenska ešte chvíľu ostaneme. Čerstvý vzduch a Tatry na dlani? Poďte s nami znova do majestátnej Bachledovej doliny. Na štart sa vyvezieš lanovkou a odštartuješ tak svoje preteky po hrebeni Spišskej Magury, ale aj po Chodníku korunami stromov. Nezabudnuteľná atmosféra, neľahké podmienky a nekonečná radosť z dobehu. To všetko sľubuje Bachledova dolina už 29. júna.Preteky ako stvorené pre pravú lesnú svorku! Na bežcov čaká správne divoká Veľká Fatra, ale aj nezabudnuteľné výhľady na Nízke Tatry, lesné single traily a absolútne špeciálne lesné cesty. Aké je to zažiť beh v pravej slovenskej divočine? 13. júla to môžete zažiť na vlastnom kožuchu vo Veľkej Fatre! Z divočiny povedie cesta rovno do rozprávky. Bežecké preteky v prostredí maľovaných dreveničiek a pravá atmosféra Slovenskej ľudovej dedinky. Okrem zdobených domčekov na pretekárov čakajú Strážovské vrchy, nedotknuté lesy a široké lúky. Vidíme sa 17. augusta v Čičmanoch. Blížime sa k vrcholu celej sezóny. Trasy povedú po stopách ťažby striebra, lemované výhľadmi na Kalváriu. Prebehy okolo Štiavnických tajchov a to všetko v blízkosti jedného z najznámejších banských miest. Že to všetko nie je možné na jedných pretekoch? Tak poďte skúsiť Štiavnické vrchy, a to 31. augusta!Vo všetkých lokalitách aj tento rok platí, že za každého jedného bežca vysadíme spolu s LESY SR jeden strom. V minulej sezóne sa nám podarilo spoločne zasadiť neuveriteľných 7122 stromčekov! V ekologickej linke organizátori pokračujú aj tento rok.Medaile pre všetkých členov lesnej svorky budú vyrobené z prírodných materiálov, takže svoju uhlíkovú stopu tým rozhodne nezvýšia. Základom je prírodný materiál EcoC z kvalitných celulózových vláken a dokonca je bez chemických prísad, spojív či bielidla. Tým pádom sú biologicky odbúrateľné a uhlíkovo neutrálne, takže medaile sú úplne bez dopadu na prírodu. Samozrejmosťou sú znovupoužiteľné kelímky, tzv. speedcupy či triedenie odpadu.K udržateľnosti však nesmerujú len organizátori, ale tiež samotní závodníci. Tí si po predchádzajúcej sezóne sami vybrali, že im príde zbytočné dostávať na každej zastávke seriálu nové tričko a pamätné medaile a bude lepšie, keď dostanú jednu za celú sezónu. V rámci ekológie to znamená stopku nadbytočnému odpadu.Bežci si v každej lokalite budú môcť vybrať Lesnícku trasu, dlhú približne 10-12 km, alebo dlhú trasu, ktorá je v rozmedzí od 18-22 km. Tiež je pripravený charitatívny beh JOJ ŠPORT RUN, ktorý meria okolo 5 kilometrov a je vhodný naozaj pre všetkých. Výťažok poputuje občianskemu združeniu Pomáhame deťom Národného ústavu detských chorôb. Pre lesné mláďatká sú na všetkých zastávkach pripravené detské preteky, ktoré už každoročne zastrešuje sieť lekární Dr. Max. Navyše vo vybraných lokalitách bude počas celého dňa otvorená Lesná škôlka, kde môžu rodičia nechať svoje deti, kým sami budú na trasách.