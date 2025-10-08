< sekcia Šport
Z hosťujúcich tímov v 8. kole uspeli len Levice
Humenné si poradilo s TEBS Bratislava 5:1.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Hokejisti HK TAM Levice zostávajú lídrom Tipos SHL. V stredajšom dueli 8. kola zaznamenali štvrté víťazstvo za sebou, keď uspeli na ľade Skalice po výsledku 6:4.
Humenné si poradilo s TEBS Bratislava 5:1. Po dvoch prehrách v rade sa podarilo naplno bodovať Detve, ktorá zdolala Topoľčany 5:2. Žiar nad Hronom ukončil víťazné ťaženie Martina, na domácom ľade vyhral 4:3. Trnave sa naďalej výsledkovo nedarí, po prehre 1:2 s Dubnicou stále čaká na prvý tohtosezónny triumf.
Humenné si poradilo s TEBS Bratislava 5:1. Po dvoch prehrách v rade sa podarilo naplno bodovať Detve, ktorá zdolala Topoľčany 5:2. Žiar nad Hronom ukončil víťazné ťaženie Martina, na domácom ľade vyhral 4:3. Trnave sa naďalej výsledkovo nedarí, po prehre 1:2 s Dubnicou stále čaká na prvý tohtosezónny triumf.
Tipos SHL - 8. kolo:
HK Skalica - HK TAM Levice 4:6 (1:3, 2:2, 1:1)
Góly: 13. Podolinský (Búlik), 26. Jurík (R. Nemec, Obdržálek), 30. Špirko, 54. Jurík (R. Nemec, Obdržálek) – 1. Král (R. Vaňo, Sobotka), 8. M. Slovák (Bartakovics, Šiškov), 12. Králik (Kupka), 33. Kupka (Pánik, Alapuranen), 35. Králik (Alapuranen, Kupka), 60. M. Slovák. Rozhodcovia: Valach, Fridrich - Haringa, Tvrdoň, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia 0:0, 487 divákov.
Skalica: Pončák (12. Lietava) – Filip, Novajovský, Frídel, O. Janík, Kubíček, Hudec, Ptáček, Polák – Jurák, Špirko, Barcík – Obdržálek, R. Nemec, Jurík – Podolinský, Búlik, L. Dudáš – Duban, Fungáč, Šátek
Levice: Šebo (30. Maťovčík) – Valent, Pač, Pánik, Rais, Bajza, Šiškov, Štrbáň, Hlinka – Sobotka, Král, R. Vaňo – Chlepčok, M. Slovák, Bartakovics – Králik, Kupka, Alapuranen – Gellen, R. Svitana, Ozimák
TSS GROUP Dubnica - HK Gladiators Trnava 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 5. Sabadka (Chatrnúch, Feranec), 35. Feranec (Maruna, Sabadka) – 18. Michajlov (Achberger, Kremnický). Rozhodcovia: Moller, Adamec - Uličný, Janiga, vylúčení: 0:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia 0:0, 246 divákov.
Dubnica: Kukučka – Pangelov, Hovorka, Babrusev, Chatrnúch, Bečár, Nahalka, Jaroška, Janík – Legalin, Kalis, Tybor – Sabadka, Maruna, Feranec – Vaňo, Švec, Haščič – Ružek, Ďuriš, Beňačka
Trnava: Hollý – Jerofejevs, Bottán, Kadyrov, Haborák, Kremnický, Fügersy, Fajnor – Svitek, Holovič, Antonov – Hanula, Jobek, Bořuta – Michajlov, Klapica, Achberger – Slovák, Staňo, Béreš
HK Žiar nad Hronom - MHA Martin 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Góly: 8. Stupka (Suľovský, Magdolen), 10. Dosek (Jakúbek, Uski), 27. Jakúbek (Sládok, Magdolen), 57. Kylnar (Stupka, Sládok) – 33. Pacalaj (Barto, Fafrák), 33. Markovič (Fafrák, Kalnický), 53. Melcher (Vybiral, Jakubík). Rozhodcovia: Valo, Čahoj - Drblík, Fekete, vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia 0:0, 429.
Žiar nad Hronom: Trenčan (35. - 38. Brezáni) – Hraško, Dosek, Sládok, Zubák, Čulík, Fecko, Baláži, Melicher – Jakúbek, Uski, Mikula – Stupka, Kylnar, Magdolen – Suľovský, Brumerčík, Lopušan – Rajčan, Hybský, Gašpar
Martin: Bernát – Burzík, Pacalaj, Jakubík, Gracák, Lavička, Nátny, Siakeľ, Kalnický – Barto, Fujerík, Paulíny – Melcher, Uram, Vybiral – Fafrák, Babka, Markovič – Rešetár, Thomka, Stročka
HC 19 Humenné - HC BIT markets TEBS Bratislava 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly: 7. Borov (Vaculik, Mitro), 8. Šachvorostov (J. Pišoja, Ragan), 21. Železkov (Žitný, Linet), 30. Toma (Sokoli), 57. Žitný (Vaško, Vrábeľ) – 24. Zahradník (Buc, Géci). Rozhodcovia: Kalina, Smrek - Tvrdoň, Riš, vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia 0:0.
Humenné: Hurčík – Cibák, Zekucia, Jacko, Pavúk, Urban, J. Pišoja, Mitro, Vsevolod Kurovsky – Vaško, Vrábeľ, Žitný – Ragan, Železkov, Šachvorostov – Toma, Linet, Sokoli – Vaculík, Krajňák, Borov
Bratislava: Vojvoda (30. Haronik) – Luža, Kršák, Škultéty, Knižka, Volkov, Innanmää, M. Brejčák, Petras – Hamráček, Jakubík, Ridzoň – Zahradník, Buc, Géci – Tervamäki, Bodnár, Včelka – Ďurišin, L. Jendek, Lupták
HK Detva - HC MUŠLA Topoľčany 5:2 (0:1, 4:0, 1:1)
Góly: 24. R. Šechný ml. (Varga), 26. Varga (Križan, Šechný ml.), 33. Safaralejev, 38. Kalousek (Danielčák, R. Šechný ml.), 58. M. Surový (Jamrich) – 9. Šišovský (Stránsky), 50. Bystričan (Stránsky, Šišovský). Rozhodcovia: Magušin, Lauff - Bezák, Moravčík, vylúčení: 2:4 na 2 min., navyše Šechný ml. (Detva) 5 min + DKZ za seknutie, presilovky: 0:0, oslabenia 1:0, 237 divákov.
Detva: Gajan – Myšiak, Varga, Štec, Gallo, Bais, Lörincz – M. Surový, Jamrich, T. Nauš – T. Danielčák, R. Šechný, Kalousek – Hukel, Hudec, Safaralejev – Žiak, Križan, J. Šechný.
Topoľčany: Noskovič – Bečka, Ejem, Bystričan, Eperješi, Benko, Štefanka, Hruška – Lušňák, Piačka, Gergel – Šišovský, Stránsky, Ožvald – Matej, Hurtaj, Janča – Pšenko, Mamonov, Ondria – Bajzík.
