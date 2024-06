Z Iuventy odíde šesť hráčok, príde päť posíl zo zahraničia

Michalovce 18. júna (TASR) - Početná obmena kádra čaká slovenského hádzanárskeho vicemajstra. V MŠK Iuventa Michalovce nebude z kádra, ktorý v sezóne 2023/2024 ovládol MOL ligu, získal Slovenský pohár, postúpil do finále Európskeho pohára a obhájil titul vicešampióna SR, pokračovať až šestica hráčok - brazílska brankárka Naira Mendesová de Almeidová, čiernohorská krídelníčka Marija Radovičová, ukrajinská spojka Jevgenija Kohučová a tri pivotky – Anastasija Krivokapičová, Nikoleta Pejovičová z Čiernej Hory a Poľka Aleksandra Dorszová. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



Iuventa už zverejnila menoslov piatich posíl. Z kvinteta nových legionárok sú tri z Turecka, pričom ide o reprezentantky tejto krajiny. V Michalovciach budú pôsobiť 25-ročné dvojičky Akalinové. Vysoká pivotka Cansu Akalinová hrala naposledy za Kastamonu Belediyesi GSK, s ktorým okúsila aj Európsku ligu. Vlani prispela k vyradeniu Iuventy v semifinále Európskeho pohára, v ktorom bola s družstvom Antalya Konyaalti BSK celkovým víťazom. Predtým bola hráčkou Muratpasa Belediyesi. Brankárka Selen Akalinová prichádza z tímu Ankara Yenimahalle BSK, osemfinalistu EP 2023/2024.



Spojková univerzálka Gülcan Tügelová je treťou Turkyňou v michalovskom kádri. Dvadsaťtriročná rodáčka z Ankary prichádza do Iuventy z tímu Ankara Yenimahalle Belediyesi, kde pôsobila aj v predošlých piatich sezónach. Aj pre ňu to bude prvé pôsobisko mimo svojej rodnej krajiny. Novou hráčkou je aj srbská ľavá spojka Jelena Kneževičová, ktorá v doterajšej kariére pôsobila v tímoch ŽRK Vrbas, GŽRK Napredak, ŽRK Železničar Indija, SPD Radnički, ŽRK Mladosť a naposledy v ŽRK Naisa Niš. Dvadsaťšesťročná rodáčka z Kruševacu má skúsenosti z reprezentácie i európskych pohárov, dokáže sa strelecky presadzovať z diaľky i alternovať na poste pivotky a môže vystužiť stred obrany.



K uvedenej štvorici posíl treba pripočítať aj Dajanu Miljaničovú z kosovského KHF Istogu. Angažovanie 25-ročnej čiernohorskej pivotky avizovalo vedenie klubu zo Zemplína už v priebehu uplynulého ročníka.