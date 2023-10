Z kádra Španielska na duel s Nórskom vypadli Williams a Balde

Barcelona 13. októbra (TASR) - Španielski futbaloví reprezentanti Nico Williams a Alejandro Balde vynechajú zo zdravotných dôvodov zápas kvalifikácie ME 2024 proti Nórsku (15. októbra). Tréner Luis de la Fuente po štvrtkovom domácom víťazstve 2:0 nad lídrom A-skupiny Škótskom povolal náhradníka Alfonsa Pedrazu z Villarealu.



Útočníka Williamsa z Athletica Bilbao trápi poranený hrudník, nebol preto k dispozícii ani na stretnutie proti Škótsku. Obranca Balde z Barcelony má problémy so stehenným svalom. Španieli majú zranených viacerých hráčov vrátane krídelníka Lamineho Yamala z Barcelony, ktorý si poranil bedrový kĺb.



Španielsko môže v Osle víťazstvom nad domácimi spečatiť postup na ME 2024. Informovala agentúra AFP.