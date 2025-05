Z Messiho najobľúbenejšieho gólu spravia dielo, pôjde na aukciu

Fort Lauderdale 13. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi vo štvrtok 22. mája prezradí svetu, ktorý je jeho najobľúbenejší gól v doterajšej kariére. Následne spravia z neho umelecké dielo a pôjde na aukciu, kde ho vydražia na charitatívne účely. Informovala o tom agentúra AP.



Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty má veľa možnosti na výber, keďže za kluby FC Barcelona, Paríž Saint-Germain, Inter Miami a za argentínsku reprezentáciu strelil spolu vyše 800 gólov. Dielo, ktoré bude znázorňovať jeho najobľúbenejší, podpíšu hráč i turecký umelec Refik Anadol. Odhalia ho 11. júna na dražbe v newyorskom aukčnom dome Christie’s.



„Vybrať z množstva gólov iba jeden je veľmi ťažké. Každý je svojím spôsobom špecifický, niektoré boli naozaj dôležité a vyvolávajú vo mne neuveriteľné spomienky. Páči sa mi, že to celé bude mať charitatívny rozmer. Určite to bude stáť za to," vyjadril sa majster sveta z roku 2022 a dvojnásobný víťaz Copa America.