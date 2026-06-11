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Z nominácie Maroka pre zranenia vypadli Ezzalzouli a Aguerd
Ezzalzouli utrpel zranenie pravého kolena počas nedeľného prípravného stretnutia s Nórskom (1:1), Aguerd má problémy so slabinami.
Autor TASR
Basking Ridge 10. júna (TASR) - Z nominácie marockej futbalovej reprezentácie vypadli len pár hodín pred oficiálnym štartom MS v USA, Kanade a Mexiku dvaja hráči. Pre zranenia sa na šampionáte nezúčastnia krídelník Abde Ezzalzouli a obranca Nayef Aguerd.
Ezzalzouli utrpel zranenie pravého kolena počas nedeľného prípravného stretnutia s Nórskom (1:1), Aguerd má problémy so slabinami. V prípade 24-ročného krídelníka Realu Betis to najskôr vyzeralo, že by mohol stihnúť aspoň prípadnú vyraďovaciu fázu, ale nestalo sa.
Obaja hráči boli súčasťou kádra, ktorý obsadil na predošlých MS v Katare celkové štvrté miesto. V nominácii ich nahradili krídelník Angers Amine Sbai a stopér Marwane Saadane zo saudskoarabského Al-Fateh.
Úradujúci víťazi Afrického pohára odohrajú svoj prvý zápas na šampionáte v noci na nedeľu v East Rutherforde proti Brazílii. V C-skupine si neskôr zmerajú sily aj so Škótskom a Haiti. Informácie priniesla agentúra AP.
Ezzalzouli utrpel zranenie pravého kolena počas nedeľného prípravného stretnutia s Nórskom (1:1), Aguerd má problémy so slabinami. V prípade 24-ročného krídelníka Realu Betis to najskôr vyzeralo, že by mohol stihnúť aspoň prípadnú vyraďovaciu fázu, ale nestalo sa.
Obaja hráči boli súčasťou kádra, ktorý obsadil na predošlých MS v Katare celkové štvrté miesto. V nominácii ich nahradili krídelník Angers Amine Sbai a stopér Marwane Saadane zo saudskoarabského Al-Fateh.
Úradujúci víťazi Afrického pohára odohrajú svoj prvý zápas na šampionáte v noci na nedeľu v East Rutherforde proti Brazílii. V C-skupine si neskôr zmerajú sily aj so Škótskom a Haiti. Informácie priniesla agentúra AP.