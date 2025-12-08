< sekcia Šport
Z nominácie na Kaufland Cup vypadlo päť hráčov, siedmich donominovali
Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Z nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na decembrový Vianočný Kaufland Cup, generálku pred olympijským turnajom v Miláne, vypadla z rôznych dôvodov až pätica hráčov. Realizačný tím zareagoval povolaním sedmičky hokejistov.
Z pôvodného 22-členného zoznamu vypadli brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen. „Všetci pre nevyhovujúci zdravotný stav. V každej súťaži je z dôvodu olympijskej sezóny nahustený zápasový program, chalani najmä v českej extralige hrajú mnoho zápasov. Niektorí okrem domácej súťaže aj v rámci Ligy majstrov. Je to obrovská porcia, ktorá sa podpísala aj na ich zdravotnom stave. Tomáš Tatar pauzoval od prvej polovice novembra. Mal sa vrátiť do zápasového diania, bohužiaľ, rekonvalescencia sa predĺžila. Na vzniknutú situáciu sme museli reagovať,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) reprezentačný tréner Vladimír Országh.
Počas víkendu sa navyše zranili aj niektorí pôvodní náhradníci, napokon sa k tímu pripoja brankári Dávid Hrenák a Patrik Jurčák, obranca Dávid Romaňák, útočné absencie nahradili Sebastián Čederle, Filip Krivošík, do stredy 10. decembra bude s národným tímom aj Marek Hecl a po zápase s Nórskom ho v nominácii nahradí Patrik Hrehorčák. „Vyžadovalo si to veľa komunikácie s hráčmi aj klubmi. Napokon sme sa rozhodli vziať navyše dvoch brankárov, jedného obrancu a štyroch útočníkov, pričom Hecl absolvuje prvú polovicu zrazu a Hrehorčák druhú,“ dodal kouč Slovákov.
