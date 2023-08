Z oštepárskeho zlata Kitagučiovej sa tešia v Japonsku i Česku

Budapešť 26. augusta (TASR) - Japonka Haruka Kitagučiová sa stala v 40-ročnej histórii atletických MS iba druhou majsterkou sveta v hode oštepom z Ázie. Zlato získala v piatok večer v Budapešti až po dráme, keď sa do čela posunula zo štvrtej priečky posledným pokusom s hodnotou 66,73 m. Z jej úspechu sa tešia aj v Česku, trénerom Japonky je David Sekerák.



Japonsko má silnú tradíciu maratónskych bežcov, chodcov i tradične vyrovnanú šprintérsku štafetu. Vo vrhačských disciplínach sa však nepresadzuje. Dosiaľ jedinou osobnosťou v tejto oblasti bol Kodži Murofuši, ktorý získal zlato v hode kladivom na OH v Aténach 2004 i na MS v Tägu 2011. Po piatkovej súťaži však všetko nasvedčovalo tomu, že na nasledujúcich MS v Tokiu v roku 2025 bude jedinou obhajkyňou titulu v domácom drese práve Kitagučiová. "Oštep nie je v Japonsku veľmi populárny. Keď som však teraz získala zlato, verím, že sa stane," povedala Japonka podľa AFP. Práve keď Tokio hostilo svetový šampionát naposledy v roku 1991, získala titul doposiaľ jediná Ázijčanka, bola ňou Číňanka Sü Te-mej.



Kitagučiová prišla do Budapešti ako líderka tabuliek, no tón pretekov udala už prvým pokusom dlhým 65,47 m Flor Ruizová z Kolumbie, ktorá sa usadila na čele. "Po prvom pokuse dostala Haruka kŕč do lýtka, čo bol problém. Nútili sme ju čo najviac piť a preťahovať sa. Od štvrtého pokusu už bola pripravená. Vedel som, že na tých 66 metrov má a že ich musí dať. A zrazu to tam bolo," popísal rozhodujúce momenty tréner Sekerák v rozhovore pre idnes.cz.



Kitagučiová snívala o úspechu už na domácich olympijských hrách. V Tokiu sa dostala do finále, no obsadila v ňom poslednú 12. priečku. Spolupráca s českým trénerom ju však už pred rokom na MS v Eugene pozdvihla k bronzovej medaile a v Budapešti sa dočkala zlata vo veku 25 rokov. "V poslednom pokuse si všetko sadlo a to je skvelé. Najprv som si myslela, že budem plakať, no napokon som cítila iba šťastie," tešila sa po pretekoch Japonka.



Sekerák si uvedomuje, že s úspechom prichádzajú očakávania ďalšieho progresu. "Toto je môj kariérny vrchol a bude ťažké naň nadviazať. Čo sa stane, keď uspejeme o dva roky v Tokiu? Asi si budeme musieť kúpiť tank, zahrabať ho pod zem a skryť sa v ňom," pousmial sa český kouč.